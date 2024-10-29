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Пьяный водитель

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Октябрь
Видео. В Уфе скрутили пьяного водителя
29 октября, 12:36
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
22 октября, 06:45
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии
17 октября, 10:47
Видео. Водитель-камикадзе колесил по Башкирии
17 октября, 09:55
Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки
12 октября, 13:51
Видео. Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии
10 октября, 04:36
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Мужчина отправился в колонию за пьяную езду
3 октября, 07:33
Видео. Едва живого водителя остановили автоинспекторы в Башкирии
2 октября, 07:47
Сентябрь
Пьяный водитель бросился в посадки от посадки
26 сентября, 10:47
Пьяный водитель устроил жуткую аварию в Башкирии
15 сентября, 04:37
Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси
8 сентября, 08:22
Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии
2 сентября, 12:18
Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии
1 сентября, 17:36
Август
Важный запрет вводят в Башкирии
30 августа, 17:13
Мертвецки пьяный водитель хихикал с экипажем ГАИ
28 августа, 06:05
Пьяный в хлам уфимец едва не устроил крупное ДТП
25 августа, 09:42
«Нива» сделала сальто в Уфе
13 августа, 11:48
В Уфе пьяный водитель устроил ДТП с переворотом
12 августа, 06:23

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