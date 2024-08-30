Важный запрет вводят в Башкирии

Сухой закон введут в Башкирии 2 сентября. В этот день в школах региона будут проходить торжественные линейки по случаю Дня знаний. Напомним, 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье, в связи с этим праздник решили перенести на ближайший рабочий день.