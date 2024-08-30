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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Важный запрет вводят в Башкирии

Важный запрет вводят в Башкирии

30 августа 2024, 17:13
Фото: 1MI
Об этом сообщили Mkset в парламенте региона.

Сухой закон введут в Башкирии 2 сентября. В этот день в школах региона будут проходить торжественные линейки по случаю Дня знаний. Напомним, 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье, в связи с этим праздник решили перенести на ближайший рабочий день.

Согласно инициативе местных депутатов, запрет касается всех розничных сетей торговли. Купить не получится никакую спиртную продукцию, включая пиво. Однако подавать горячительные напитки по-прежнему будут в заведениях общепита.

Отметим, что в дни запрета на розничную торговлю алкоголем за его продажу грозит штраф на круглую сумму. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от ₽5 тысяч до ₽10 тысяч.

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