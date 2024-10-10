Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии

Инспекторы не растерялись и начали преследование. В этот момент 68-летний водитель, возможно, вспомнил свои молодые годы и решил показать всем, на что он способен. Однако маневры в стиле Формулы-1 закончились неудачно: в попытке совершить столкновение с патрульной машиной он потерял управление и вылетел в кювет, где его верный ВАЗ перевернулся.