Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии

Posted 10 октября, 04:36
Published 10 октября, 04:36
Modified 10 октября, 06:13
Updated 10 октября, 06:13
События развернулись на 65-м километре автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара, где сотрудники Госавтоинспекции заметили ВАЗ-2106, который мчался, словно его подхватил ураган. Инспекторы сразу же решили остановить нарушителя. Но наш шумахер явно не собирался сдаваться. Вместо того чтобы притормозить, он добавил газу и продолжил свой путь, оставляя за собой облако пыли.
Инспекторы не растерялись и начали преследование. В этот момент 68-летний водитель, возможно, вспомнил свои молодые годы и решил показать всем, на что он способен. Однако маневры в стиле Формулы-1 закончились неудачно: в попытке совершить столкновение с патрульной машиной он потерял управление и вылетел в кювет, где его верный ВАЗ перевернулся.
К счастью, никто не пострадал — ни сам лихач, ни инспекторы. Как стало известно, сам мужчина не местный, а из Оренбургской области. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В результате на пожилого гонщика составили несколько административных протоколов, а его автомобиль отправился на штрафстоянку.