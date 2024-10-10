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Posted 10 октября, 04:36

Published 10 октября, 04:36

Modified 10 октября, 06:13

Updated 10 октября, 06:13

Пенсионер ввязался в погоню в Башкортостане

Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии

10 октября 2024, 04:36
Фото: Владимир Севастьянов

Пенсионер ввязался в погоню в Башкортостане

Мужчина не справился с управлением и угодил прямо в кювет, сообщает в четверг, 10 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

События развернулись на 65-м километре автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара, где сотрудники Госавтоинспекции заметили ВАЗ-2106, который мчался, словно его подхватил ураган. Инспекторы сразу же решили остановить нарушителя. Но наш шумахер явно не собирался сдаваться. Вместо того чтобы притормозить, он добавил газу и продолжил свой путь, оставляя за собой облако пыли.

Инспекторы не растерялись и начали преследование. В этот момент 68-летний водитель, возможно, вспомнил свои молодые годы и решил показать всем, на что он способен. Однако маневры в стиле Формулы-1 закончились неудачно: в попытке совершить столкновение с патрульной машиной он потерял управление и вылетел в кювет, где его верный ВАЗ перевернулся.

К счастью, никто не пострадал — ни сам лихач, ни инспекторы. Как стало известно, сам мужчина не местный, а из Оренбургской области. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В результате на пожилого гонщика составили несколько административных протоколов, а его автомобиль отправился на штрафстоянку.

Как ранее сообщал Mkset, в Белорецке пьяный мужчина за рулем «УАЗа» сбил 72-летнюю женщину.

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