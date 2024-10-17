Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии

Posted 17 октября, 10:47
Published 17 октября, 10:47
Modified 17 октября, 10:49
Updated 17 октября, 10:49
Смертельное ДТП произошло около 23:00 в среду, 16 октября, на 1 506 км федеральной трассы «Урал». В аварию попал транспорт «Яндекс.Доставки». Как сообщают автоинспекторы Башкирии, 43-летний шофер ехал по территории Иглинского района. Он ехал из Уфы в Челябинск. Сам водитель — житель Уфы. В какой-то момент мужчина не справился с управлением.
— 43-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗель», не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан. — Водитель скончался на месте дорожной аварии. Начато выяснение всех деталей смертельного ДТП.
ГАИ РБ показала кадры с места ночной аварии: от «ГАЗели» осталась груда брендированного металла. Судя по всему, автомобиль жестко кувыркался в кювете трассы.
Интересно, что четыре дня назад всего в четырех километрах от этого ДТП произошла другая смертельная авария: пьяная многодетная мать погубила дорожного рабочего из Питера.