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Posted 17 октября, 10:47

Published 17 октября, 10:47

Modified 17 октября, 10:49

Updated 17 октября, 10:49

Смертельное ДТП произошло в Башкортостане

Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии

17 октября 2024, 10:47
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло в Башкортостане

Мужчина на справился с управлением и угодил на своей «ГАЗели» в кювет, сообщает в четверг, 17 октября, пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.

Смертельное ДТП произошло около 23:00 в среду, 16 октября, на 1 506 км федеральной трассы «Урал». В аварию попал транспорт «Яндекс.Доставки». Как сообщают автоинспекторы Башкирии, 43-летний шофер ехал по территории Иглинского района. Он ехал из Уфы в Челябинск. Сам водитель — житель Уфы. В какой-то момент мужчина не справился с управлением.

— 43-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗель», не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан. — Водитель скончался на месте дорожной аварии. Начато выяснение всех деталей смертельного ДТП.

ГАИ РБ показала кадры с места ночной аварии: от «ГАЗели» осталась груда брендированного металла. Судя по всему, автомобиль жестко кувыркался в кювете трассы.

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Интересно, что четыре дня назад всего в четырех километрах от этого ДТП произошла другая смертельная авария: пьяная многодетная мать погубила дорожного рабочего из Питера.

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