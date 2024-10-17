Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии

Смертельное ДТП произошло около 23:00 в среду, 16 октября, на 1 506 км федеральной трассы «Урал». В аварию попал транспорт «Яндекс.Доставки». Как сообщают автоинспекторы Башкирии, 43-летний шофер ехал по территории Иглинского района. Он ехал из Уфы в Челябинск. Сам водитель — житель Уфы. В какой-то момент мужчина не справился с управлением.