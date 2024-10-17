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Posted 17 октября, 09:55

Published 17 октября, 09:55

Modified 17 октября, 11:28

Updated 17 октября, 11:28

Мычащего водителя сдали ГАИ Башкортостана

Водитель-камикадзе колесил по Башкирии

17 октября 2024, 09:55
Фото: 1MI

Мычащего водителя сдали ГАИ Башкортостана

Неравнодушный гражданин помог задержать пьяного автомобилиста, сообщает в четверг, 17 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

События разворачивались в Гафурийском районе, где неравнодушный гражданин заметил, что за рулем «Лады Калины» находится кто-то, кто явно не в себе. Человек, как настоящий супергерой, решил не оставаться в стороне и позвонил на телефон доверия МВД по РБ, сообщив о странном поведении водителя. Вскоре информация о «пьяном гонщике» была передана ближайшим постам полиции.

— Сотрудниками Госавтоинспекции, спустя короткое время, была остановлена та самая «Лада». За рулем сидел 34-летний местный житель, — указывает Владимир Севастьянов.

Как сообщают инспекторы, мужчина вылетел в кювет и столкнулся с деревянным столбом, в следствие чего пострадала только машина. Освидетельствование мужчины показало результат — 1.420 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для справки: это в девять раз превышает допустимую норму.

На видео от Госавтоинспекции четко заметно, как наш «герой» с трудом общается с инспекторами, выдавая лишь невнятные звуки. В итоге на водителя составили несколько административных материалов, а его «Лада» была помещена на специализированную стоянку.

Видео: 1MI.

Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбайском районе неравнодушный житель помог задержать опасного автомобилиста.

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