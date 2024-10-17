Водитель-камикадзе колесил по Башкирии

Posted 17 октября, 09:55
Published 17 октября, 09:55
Modified 17 октября, 11:28
Updated 17 октября, 11:28
События разворачивались в Гафурийском районе, где неравнодушный гражданин заметил, что за рулем «Лады Калины» находится кто-то, кто явно не в себе. Человек, как настоящий супергерой, решил не оставаться в стороне и позвонил на телефон доверия МВД по РБ, сообщив о странном поведении водителя. Вскоре информация о «пьяном гонщике» была передана ближайшим постам полиции.
— Сотрудниками Госавтоинспекции, спустя короткое время, была остановлена та самая «Лада». За рулем сидел 34-летний местный житель, — указывает Владимир Севастьянов.
Как сообщают инспекторы, мужчина вылетел в кювет и столкнулся с деревянным столбом, в следствие чего пострадала только машина. Освидетельствование мужчины показало результат — 1.420 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для справки: это в девять раз превышает допустимую норму.
На видео от Госавтоинспекции четко заметно, как наш «герой» с трудом общается с инспекторами, выдавая лишь невнятные звуки. В итоге на водителя составили несколько административных материалов, а его «Лада» была помещена на специализированную стоянку.
Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбайском районе неравнодушный житель помог задержать опасного автомобилиста.