Водитель-камикадзе колесил по Башкирии

События разворачивались в Гафурийском районе, где неравнодушный гражданин заметил, что за рулем «Лады Калины» находится кто-то, кто явно не в себе. Человек, как настоящий супергерой, решил не оставаться в стороне и позвонил на телефон доверия МВД по РБ, сообщив о странном поведении водителя. Вскоре информация о «пьяном гонщике» была передана ближайшим постам полиции.