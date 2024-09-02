Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии

Судом вынес обвинительный приговор: 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на два года лишения водительских прав. Кроме того, с жителя Башкирии взыскана компенсация морального вреда в ₽350 000 в пользу пострадавшего. Приговор еще не вступил в силу. Подсудимый признал свою вину в смертельном пьяном ДТП.