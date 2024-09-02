mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии

Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии

2 сентября 2024, 12:18
Кугарчинский межрайонный суд огласил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Житель Башкирии был признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — смертельном пьяном ДТП. Трагическая авария произошла в Башкирии в мае 2024 года.

Как установил суд, тогда пьяный мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада 111930», выехал на встречную полосу. Там его «Лада Калина» врезалась в мопед «Альфа KT 50». В результате аварии пассажир мопеда погиб, а водитель двухколесного транспортного средства получил серьезные травмы. Авария не попала в сводки ГАИ РБ. В данных автоинспекции не значится подобного ДТП с участием «Калины» и «Альфы» в мае 2024 года, зафиксированного на территории региона.

Судом вынес обвинительный приговор: 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на два года лишения водительских прав. Кроме того, с жителя Башкирии взыскана компенсация морального вреда в ₽350 000 в пользу пострадавшего. Приговор еще не вступил в силу. Подсудимый признал свою вину в смертельном пьяном ДТП.

Подросток покалечил малыша в Уфе
Узнать подробнее

Напомним, в Уфе подросток задавил на самокате трехлетнего ребенка. Малыш шел по улице вместе с матерью. Ребенок получил перелом.

Читайте также:
Посёлок-призрак станет частью УфыВ Уфе разложат вафлиЦены на вейпы взлетели в Уфе
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Авария#Суд#Башкортостан#ДТП#Россия#Украина#Дороги#Приговор#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Пассажир#Опьянение#Пьяный водитель#УК РФ#Нарушение правил дорожного движения#Мопед#Курск#Курская область
Подпишитесь
Цены на вейпы взлетели в Уфе
Сегодня, 10:44
Хабиров рассказал об элите Башкирии
Сегодня, 10:36
Каждый четвертый в Башкирии получает больше ₽86 500
Сегодня, 10:16
Видео. Целое озеро исчезло в Башкирии
Сегодня, 10:10
Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»
Сегодня, 09:30
Новый бассейн построят в Башкирии
Сегодня, 09:03