Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Житель Башкирии был признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — смертельном пьяном ДТП. Трагическая авария произошла в Башкирии в мае 2024 года.
Как установил суд, тогда пьяный мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада 111930», выехал на встречную полосу. Там его «Лада Калина» врезалась в мопед «Альфа KT 50». В результате аварии пассажир мопеда погиб, а водитель двухколесного транспортного средства получил серьезные травмы. Авария не попала в сводки ГАИ РБ. В данных автоинспекции не значится подобного ДТП с участием «Калины» и «Альфы» в мае 2024 года, зафиксированного на территории региона.
Судом вынес обвинительный приговор: 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на два года лишения водительских прав. Кроме того, с жителя Башкирии взыскана компенсация морального вреда в ₽350 000 в пользу пострадавшего. Приговор еще не вступил в силу. Подсудимый признал свою вину в смертельном пьяном ДТП.
Напомним, в Уфе подросток задавил на самокате трехлетнего ребенка. Малыш шел по улице вместе с матерью. Ребенок получил перелом.