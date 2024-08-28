Мертвецки пьяный водитель хихикал с экипажем ГАИ

На его поиски срочно выехал дежурный экипаж ГАИ. Спустя несколько минут они прибыли на место, и слова обратившегося подтвердились. За рулем сидел 60-летний местный житель, который был настолько пьян, что не смог не то что самостоятельно выйти из машины, а даже пройти освидетельствование. Мужчина никак не мог понять, что от него хочет госавтоинспектор и где находится отверстие алкотестера, куда необходимо дуть. Попытки пройти экспресс-тест и обстановка в машине экипажа ГАИ попали на запись видеорегистратора.