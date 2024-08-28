Мертвецки пьяный водитель хихикал с экипажем ГАИ

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов в социальных сетях рассказал о необычном случае. В чат-бот Госавтоинспекции в Телеграмм поступило сообщение о том, что в Иглино водитель внедорожника «Шевроле Нива» съехал в овраг. По словам обратившегося, мужчина за рулем автомобиля пьян настолько, что даже говорить не мог.
На его поиски срочно выехал дежурный экипаж ГАИ. Спустя несколько минут они прибыли на место, и слова обратившегося подтвердились. За рулем сидел 60-летний местный житель, который был настолько пьян, что не смог не то что самостоятельно выйти из машины, а даже пройти освидетельствование. Мужчина никак не мог понять, что от него хочет госавтоинспектор и где находится отверстие алкотестера, куда необходимо дуть. Попытки пройти экспресс-тест и обстановка в машине экипажа ГАИ попали на запись видеорегистратора.
В итоге водителя привлекли к административной ответственности, а автомобиль изъяли и отвезли на штрафстоянку.
— Только вместе мы сможем сделать дороги безопаснее. Каждый ваш сигнал, поступающий к нам, обрабатывается и проверяется. Жизни и здоровье участников дорожного движения можно сохранить при вашем содействии, — написал Владимир Севастьянов.