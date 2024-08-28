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Updated Сегодня, 07:16

Автомобилист из Башкирии не смог справиться с алкотестером

Мертвецки пьяный водитель хихикал с экипажем ГАИ

28 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI

Автомобилист из Башкирии не смог справиться с алкотестером

Главный госавтоинспектор региона рассказал о задержании владельца внедорожника в крайне пьяном состоянии.

Глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов в социальных сетях рассказал о необычном случае. В чат-бот Госавтоинспекции в Телеграмм поступило сообщение о том, что в Иглино водитель внедорожника «Шевроле Нива» съехал в овраг. По словам обратившегося, мужчина за рулем автомобиля пьян настолько, что даже говорить не мог.

На его поиски срочно выехал дежурный экипаж ГАИ. Спустя несколько минут они прибыли на место, и слова обратившегося подтвердились. За рулем сидел 60-летний местный житель, который был настолько пьян, что не смог не то что самостоятельно выйти из машины, а даже пройти освидетельствование. Мужчина никак не мог понять, что от него хочет госавтоинспектор и где находится отверстие алкотестера, куда необходимо дуть. Попытки пройти экспресс-тест и обстановка в машине экипажа ГАИ попали на запись видеорегистратора.

В итоге водителя привлекли к административной ответственности, а автомобиль изъяли и отвезли на штрафстоянку.

— Только вместе мы сможем сделать дороги безопаснее. Каждый ваш сигнал, поступающий к нам, обрабатывается и проверяется. Жизни и здоровье участников дорожного движения можно сохранить при вашем содействии, — написал Владимир Севастьянов.
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