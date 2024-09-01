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Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии

Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии

1 сентября 2024, 17:36
Фото: ГАИ Республики Башкортостан
Смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Аскарово-Кужаново-Таштимерово днем в воскресенье, 1 сентября, сообщает ГАИ Республики Башкортостан.

По предварительным данным, за рулем трактора находился 41-летний житель Баймакского района Республики Башкортостан. Уже установлено, что тракторист был пьян. Пьяный водитель не справился с управлением сельскохозяйственной техникой и съехал в кювет с трассы в Абзелиловскоом районе Башкирии около 16:00 в воскресенье, 1 сентября.

В кювете трактор перевернулся. Сам тракторист не получил ни царапины, но погубил свою пассажирку. Возраст жертвы ДТП в автоинспекции не уточняют. Пассажирка трактора скончалась на месте аварии еще до приезда кареты «Скорой помощи». Медикам лишь оставалось подтвердить смерть женщины.

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Напомним, в конце августа 2024 года пьяный тракторист задавил в Башкирии ребёнка. Мальчик и его сестра вечером в день трагедии играли возле дороги. Девочка успела отбежать, а ее младший брат — нет. Трехлетний мальчик скончался в больнице спустя три дня от полученных травм, несмотря на все приложенные медиками усилия.

По фактам смертельных ДТП проводятся проверки.

Фото: ГАИ Республики Башкортостан
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