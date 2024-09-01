Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии

Напомним, в конце августа 2024 года пьяный тракторист задавил в Башкирии ребёнка. Мальчик и его сестра вечером в день трагедии играли возле дороги. Девочка успела отбежать, а ее младший брат — нет. Трехлетний мальчик скончался в больнице спустя три дня от полученных травм, несмотря на все приложенные медиками усилия.



По фактам смертельных ДТП проводятся проверки.