Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
По предварительным данным, за рулем трактора находился 41-летний житель Баймакского района Республики Башкортостан. Уже установлено, что тракторист был пьян. Пьяный водитель не справился с управлением сельскохозяйственной техникой и съехал в кювет с трассы в Абзелиловскоом районе Башкирии около 16:00 в воскресенье, 1 сентября.
В кювете трактор перевернулся. Сам тракторист не получил ни царапины, но погубил свою пассажирку. Возраст жертвы ДТП в автоинспекции не уточняют. Пассажирка трактора скончалась на месте аварии еще до приезда кареты «Скорой помощи». Медикам лишь оставалось подтвердить смерть женщины.
Напомним, в конце августа 2024 года пьяный тракторист задавил в Башкирии ребёнка. Мальчик и его сестра вечером в день трагедии играли возле дороги. Девочка успела отбежать, а ее младший брат — нет. Трехлетний мальчик скончался в больнице спустя три дня от полученных травм, несмотря на все приложенные медиками усилия.
По фактам смертельных ДТП проводятся проверки.