Пьяный водитель бросился в посадки от посадки

Каково же было его удивление, когда, несмотря на все усилия, ему не удалось уйти от правосудия. Полицейский быстро среагировал и задержал нарушителя. На месте происшествия выяснилось, что эксцентричный водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, что только усугубило его положение.