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Posted 26 сентября, 10:47

Published 26 сентября, 10:47

Modified 26 сентября, 11:37

Updated 26 сентября, 11:37

Полиция догнала пьяного водителя в Башкирии

Пьяный водитель бросился в посадки от посадки

26 сентября 2024, 10:47
Фото: МВД РБ

Полиция догнала пьяного водителя в Башкирии

Сюжет
Башкирия
В Федоровском районе мужчина хотел избежать встречи с полицейскими, сообщает в четверг, 26 сентября, МВД России Республики Башкортостан.

События развивались в селе Верхнеяушево, где участковый уполномоченный получил сообщение о подозрительном автомобиле «Лада Гранта». Водитель явно не был трезв, и полицейский, не дожидаясь, сразу остановил машину. Однако вместо того, чтобы признать свою вину, водитель решил проявить смекалку и попытался скрыться в посадках.

Каково же было его удивление, когда, несмотря на все усилия, ему не удалось уйти от правосудия. Полицейский быстро среагировал и задержал нарушителя. На месте происшествия выяснилось, что эксцентричный водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, что только усугубило его положение.

В результате на нарушителя составили административные материалы за несколько нарушений: несоблюдение требований об обязательном страховании и отказ от освидетельствования. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

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