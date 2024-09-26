Пьяный водитель бросился в посадки от посадки

Posted 26 сентября, 10:47
Published 26 сентября, 10:47
Modified 26 сентября, 11:37
Updated 26 сентября, 11:37
События развивались в селе Верхнеяушево, где участковый уполномоченный получил сообщение о подозрительном автомобиле «Лада Гранта». Водитель явно не был трезв, и полицейский, не дожидаясь, сразу остановил машину. Однако вместо того, чтобы признать свою вину, водитель решил проявить смекалку и попытался скрыться в посадках.
Каково же было его удивление, когда, несмотря на все усилия, ему не удалось уйти от правосудия. Полицейский быстро среагировал и задержал нарушителя. На месте происшествия выяснилось, что эксцентричный водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, что только усугубило его положение.
В результате на нарушителя составили административные материалы за несколько нарушений: несоблюдение требований об обязательном страховании и отказ от освидетельствования. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.
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