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Posted 4 октября, 08:11

Published 4 октября, 08:11

Modified 4 октября, 08:13

Updated 4 октября, 08:13

В Башкортостане нетрезвого водителя задержали по чат-боту

Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии

4 октября 2024, 08:11
Фото: mkset.ru

В Башкортостане нетрезвого водителя задержали по чат-боту

Нарушителя удалось поймать с помощью мессенджера Telegram, сообщает глава ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в пятницу, 4 октября.
Видео: mkset.ru.

В чат-бот Госавтоинспекции о нарушении ПДД написал неравнодушный гражданин. По его словам, неподалеку от деревни Кутанова в Бурзянском районе он заметил пьяного водителя мотоцикла. Сотрудники МВД оперативно отреагировали на его сообщение и выехали к населенному пункту.


Полицейские встретили нарушителя по пути. Остановив водителя мотоцикла, они предложили пройти освидетельствование посредством алкотестера. Результаты показали превышение допустимой нормы. Нарушителем оказался 60-летний местный житель. Его оштрафовали, а мотоцикл направили на специальную стоянку.


Пьяные водители — большая проблема на дорогах. Ранее Mkset писала о том, что за одни сутки были пойманы десятки нетрезвых водителей. Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, вы можете обратиться по телефону 8-347-279-32-92 или написать чат-бот Госавтоинспекции в Telegram: @GIBDDRB_02bot.

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