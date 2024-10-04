Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии

Posted 4 октября, 08:11
Published 4 октября, 08:11
Modified 4 октября, 08:13
Updated 4 октября, 08:13
В чат-бот Госавтоинспекции о нарушении ПДД написал неравнодушный гражданин. По его словам, неподалеку от деревни Кутанова в Бурзянском районе он заметил пьяного водителя мотоцикла. Сотрудники МВД оперативно отреагировали на его сообщение и выехали к населенному пункту.
Полицейские встретили нарушителя по пути. Остановив водителя мотоцикла, они предложили пройти освидетельствование посредством алкотестера. Результаты показали превышение допустимой нормы. Нарушителем оказался 60-летний местный житель. Его оштрафовали, а мотоцикл направили на специальную стоянку.
Пьяные водители — большая проблема на дорогах. Ранее Mkset писала о том, что за одни сутки были пойманы десятки нетрезвых водителей. Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, вы можете обратиться по телефону 8-347-279-32-92 или написать чат-бот Госавтоинспекции в Telegram: @GIBDDRB_02bot.