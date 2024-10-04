Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии



Пьяные водители — большая проблема на дорогах. Ранее Mkset писала о том, что за одни сутки были пойманы десятки нетрезвых водителей. Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, вы можете обратиться по телефону 8-347-279-32-92 или написать чат-бот Госавтоинспекции в Telegram: @GIBDDRB_02bot.