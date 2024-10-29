В Уфе скрутили пьяного водителя

Не менее странным было и поведение водителя в патрульной машине: он демонстрировал непристойные жесты в камеру. В медицинском учреждении его освидетельствование показало уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,155 мл/л, что говорит о высокой степени опьянения. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за отсутствие ремня безопасности.