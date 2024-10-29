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Posted 29 октября, 12:36

Published 29 октября, 12:36

Modified 29 октября, 19:23

Updated 29 октября, 19:23

В Уфе скрутили пьяного водителя

В Уфе скрутили пьяного водителя

29 октября 2024, 12:36
Фото: 1MI.
Мужчина был задержан с помощью чат-бота Госавтоинспекции, сообщает во вторник, 29 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Как стало известно, 29 октября, около полудня, один из уфимцев заметил странное поведение водителя «Chevrolet Cruze» на улице Академика Королева. Подозрительный стиль вождения и явные признаки опьянения заставили его сфотографировал машину и отправить сообщение в ГАИ.

Вскоре сотрудники дежурной части остановили подозрительное транспортное средство. За рулем оказался 40-летний уфимец, который явно находился под воздействием алкоголя. Несмотря на попытки скрыться от ответственности, мужчина отказался проходить тест на месте и начал вести себя агрессивно, не желая садиться в патрульную машину. В результате, в соответствии с законом «О полиции», к нему была применена физическая сила.

Видео: 1MI.

Не менее странным было и поведение водителя в патрульной машине: он демонстрировал непристойные жесты в камеру. В медицинском учреждении его освидетельствование показало уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,155 мл/л, что говорит о высокой степени опьянения. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за отсутствие ремня безопасности.

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Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбайском районе неравнодушный житель также помог задержать опасного автомобилиста.

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