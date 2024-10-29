В Уфе скрутили пьяного водителя

Posted 29 октября, 12:36
Published 29 октября, 12:36
Modified 29 октября, 19:23
Updated 29 октября, 19:23
Как стало известно, 29 октября, около полудня, один из уфимцев заметил странное поведение водителя «Chevrolet Cruze» на улице Академика Королева. Подозрительный стиль вождения и явные признаки опьянения заставили его сфотографировал машину и отправить сообщение в ГАИ.
Вскоре сотрудники дежурной части остановили подозрительное транспортное средство. За рулем оказался 40-летний уфимец, который явно находился под воздействием алкоголя. Несмотря на попытки скрыться от ответственности, мужчина отказался проходить тест на месте и начал вести себя агрессивно, не желая садиться в патрульную машину. В результате, в соответствии с законом «О полиции», к нему была применена физическая сила.
Не менее странным было и поведение водителя в патрульной машине: он демонстрировал непристойные жесты в камеру. В медицинском учреждении его освидетельствование показало уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,155 мл/л, что говорит о высокой степени опьянения. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за отсутствие ремня безопасности.
Как ранее сообщал Mkset, в Ишимбайском районе неравнодушный житель также помог задержать опасного автомобилиста.