Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии

Posted 5 ноября, 09:30
Published 5 ноября, 09:30
Modified 5 ноября, 09:32
Updated 5 ноября, 09:32
В прокуратуре Башкортостана уточняют, что 28-летнего экс-сотрудника ГИБДД местного отдела МВД будут судить за пьяное смертельное ДТП с побегом с места аварии. Согласно версии следствия, в июле 2024 года пьяный гаишник за рулём «Тойота Камри» на одном из перекрестков города Октябрьский столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114 Лада Самара». После случившегося страж порядка пытался избежать отвественности, обратившись за помощью к другу.
— В результате этой аварии водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице, а двум его пассажирам был причинён тяжкий вред здоровью. Виновный в аварии попытался скрыть своё участие, уговорив своего трезвого знакомого заявить, что именно он управлял иномаркой, — указано в сообщении прокуратуры РБ.
Схему обмана вскрыли «особисты» полиции. Автоинспектора выгнали со службы за порочащее честь мундира преступление. И отдали в руки следствия. Уголовное дело передано в Октябрьский городской суд для дальнейшего разбирательства. Бывшему стражу порядка грозит реальное тюремное заключение на срок от восьми лет.