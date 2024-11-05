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Posted 5 ноября, 09:30

Published 5 ноября, 09:30

Modified 5 ноября, 09:32

Updated 5 ноября, 09:32

Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии

Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии

5 ноября 2024, 09:30
Фото: 1MI.
Прокуратура города Октябрьский утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 28-летнего экс-сотрудника ГИБДД местного отдела МВД, сообщает пресс-служба надзорного ведомства во вторник, 5 ноября.

В прокуратуре Башкортостана уточняют, что 28-летнего экс-сотрудника ГИБДД местного отдела МВД будут судить за пьяное смертельное ДТП с побегом с места аварии. Согласно версии следствия, в июле 2024 года пьяный гаишник за рулём «Тойота Камри» на одном из перекрестков города Октябрьский столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114 Лада Самара». После случившегося страж порядка пытался избежать отвественности, обратившись за помощью к другу.

— В результате этой аварии водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице, а двум его пассажирам был причинён тяжкий вред здоровью. Виновный в аварии попытался скрыть своё участие, уговорив своего трезвого знакомого заявить, что именно он управлял иномаркой, — указано в сообщении прокуратуры РБ.

Схему обмана вскрыли «особисты» полиции. Автоинспектора выгнали со службы за порочащее честь мундира преступление. И отдали в руки следствия. Уголовное дело передано в Октябрьский городской суд для дальнейшего разбирательства. Бывшему стражу порядка грозит реальное тюремное заключение на срок от восьми лет.

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Напомним, ранее в Башкирии вскрыли махинации с поддержкой фермерства.

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