Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии

В прокуратуре Башкортостана уточняют, что 28-летнего экс-сотрудника ГИБДД местного отдела МВД будут судить за пьяное смертельное ДТП с побегом с места аварии. Согласно версии следствия, в июле 2024 года пьяный гаишник за рулём «Тойота Камри» на одном из перекрестков города Октябрьский столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2114 Лада Самара». После случившегося страж порядка пытался избежать отвественности, обратившись за помощью к другу.