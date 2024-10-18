Два пьяных туриста гоняли по Башкирии

Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его выдыхаемом воздухе составил 0.405 мг/л. Как стало известно, для нашего «героя» это не первый случай — в федеральной базе Госавтоинспекции обнаружили, что он уже дважды попадался стражам порядка в состоянии опьянения. Теперь на злостного нарушителя заведено уголовное дело, а инспекторы ДПС составили все необходимые протоколы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.