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Posted 18 октября, 06:50

Published 18 октября, 06:50

Modified 18 октября, 07:17

Updated 18 октября, 07:17

Туристы лишились машины в Башкортостане

Два пьяных туриста гоняли по Башкирии

18 октября 2024, 06:50
Фото: Владимир Севастьянов

Туристы лишились машины в Башкортостане

В Мелеузовском районе был пойман злостный нарушитель закона, сообщает в пятницу, 18 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Как стало известно, на местном рынке разгорелась нешуточная ситуация: двое мужчин, явно не в трезвом состоянии, решили прокатиться на «Рено Каптюр». Неравнодушный гражданин, ставший очевидцем этого зрелища, не остался в стороне и отправил сигнал тревоги через чат-бот Госавтоинспекции.

По итогу информация о пьяных гонщиках была передана ближайшим патрулям. И тут в дело вступила ведомственная система розыска «Паутина», которая как паук быстро поймала свою жертву. Автомобиль был найден, а за рулем сидел 23-летний житель Удмуртской Республики с явными признаками опьянения.

Фото: Владимир Севастьянов

Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его выдыхаемом воздухе составил 0.405 мг/л. Как стало известно, для нашего «героя» это не первый случай — в федеральной базе Госавтоинспекции обнаружили, что он уже дважды попадался стражам порядка в состоянии опьянения. Теперь на злостного нарушителя заведено уголовное дело, а инспекторы ДПС составили все необходимые протоколы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
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Как ранее сообщал Mkset, людям в погонах пришлось посетить вечеринку вахтовиков в поезде «Новый Уренгой — Казань».

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