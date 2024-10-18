Два пьяных туриста гоняли по Башкирии

Posted 18 октября, 06:50
Published 18 октября, 06:50
Modified 18 октября, 07:17
Updated 18 октября, 07:17
Как стало известно, на местном рынке разгорелась нешуточная ситуация: двое мужчин, явно не в трезвом состоянии, решили прокатиться на «Рено Каптюр». Неравнодушный гражданин, ставший очевидцем этого зрелища, не остался в стороне и отправил сигнал тревоги через чат-бот Госавтоинспекции.
По итогу информация о пьяных гонщиках была передана ближайшим патрулям. И тут в дело вступила ведомственная система розыска «Паутина», которая как паук быстро поймала свою жертву. Автомобиль был найден, а за рулем сидел 23-летний житель Удмуртской Республики с явными признаками опьянения.
Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его выдыхаемом воздухе составил 0.405 мг/л. Как стало известно, для нашего «героя» это не первый случай — в федеральной базе Госавтоинспекции обнаружили, что он уже дважды попадался стражам порядка в состоянии опьянения. Теперь на злостного нарушителя заведено уголовное дело, а инспекторы ДПС составили все необходимые протоколы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
Как ранее сообщал Mkset, людям в погонах пришлось посетить вечеринку вахтовиков в поезде «Новый Уренгой — Казань».