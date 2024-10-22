«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии

— Чтобы избежать наказания, водитель попытался подкупить инспектора, предложив ему 5000 рублей, которые он положил на приборную панель служебной машины. Все его действия зафиксировала камера видеорегистратора. Правонарушителю сообщили, что его действия могут повлечь уголовное преследование, но это не остановило мужчину, — отметил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.



На запись попала и беседа. Автоинспектор, как только мог, пытался отговорить водителя от преступления, убеждая его в том, что тот «нормальный парень».