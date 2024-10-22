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Posted 22 октября, 06:45

Published 22 октября, 06:45

Modified 22 октября, 06:47

Updated 22 октября, 06:47

Автоинспектор отказался от взятки в Башкортостане

«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии

22 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI

Автоинспектор отказался от взятки в Башкортостане

Преступление в машине экипажа автоинспекторов записал видеорегистратор, сообщает во вторник, 22 октября, глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

В Кармаскалинском районе была предотвращена попытка дать взятку должностному лицу. Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов и заметил у водителя признаки алкогольного опьянения. Он предложил пройти тест на алкоголь. В результате была составлена протокол об административном правонарушении за вождение в состоянии опьянения.

— Чтобы избежать наказания, водитель попытался подкупить инспектора, предложив ему 5000 рублей, которые он положил на приборную панель служебной машины. Все его действия зафиксировала камера видеорегистратора. Правонарушителю сообщили, что его действия могут повлечь уголовное преследование, но это не остановило мужчину, — отметил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

На запись попала и беседа. Автоинспектор, как только мог, пытался отговорить водителя от преступления, убеждая его в том, что тот «нормальный парень».

По факту мелкого взяточничества отделом дознания ОМВД России по Кармаскалинскому району было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 291.2 УК РФ.

Видео: Владимир Севастьянов
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