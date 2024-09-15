Пьяный водитель устроил жуткую аварию в Башкирии

Posted 15 сентября, 04:37
Published 15 сентября, 04:37
Modified 15 сентября, 04:39
Updated 15 сентября, 04:39
По информации свидетелей аварии, произошло всё утром воскресенья, 15 сентября, вблизи села Ибрагимово. Некий пьяный водитель якобы подрезал легковушку. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.
Для женщины, сидевшей за рулём, всё обошлось без тяжёлых травм — врачи осмотрели автоледи и обнаружили лишь несколько ушибов. Официальные ведомства пока информацию никак не комментируют.
Ранее Mkset публиковал запись момента смертельного ДТП на границе Башкирии и Челябинской области. На трассе в Салаватском районе Башкортостана водитель на огромной скорости врезался во встречную фуру.