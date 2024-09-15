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Posted 15 сентября, 04:37

Published 15 сентября, 04:37

Modified 15 сентября, 04:39

Updated 15 сентября, 04:39

Пьяный водитель устроил жуткую аварию в Башкирии

Пьяный водитель устроил жуткую аварию в Башкирии

15 сентября 2024, 04:37
Фото: соцсети
ДТП с участием нетрезвого автолюбителя произошло в Чишминском районе Башкортостана — сообщают в соцсетях очевидцы.

По информации свидетелей аварии, произошло всё утром воскресенья, 15 сентября, вблизи села Ибрагимово. Некий пьяный водитель якобы подрезал легковушку. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Для женщины, сидевшей за рулём, всё обошлось без тяжёлых травм — врачи осмотрели автоледи и обнаружили лишь несколько ушибов. Официальные ведомства пока информацию никак не комментируют.

Видео: соцсети.

Ранее Mkset публиковал запись момента смертельного ДТП на границе Башкирии и Челябинской области. На трассе в Салаватском районе Башкортостана водитель на огромной скорости врезался во встречную фуру.

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