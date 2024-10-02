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Posted 2 октября, 07:47

Published 2 октября, 07:47

Modified 2 октября, 08:21

Updated 2 октября, 08:21

Пьяного водителя сдали через чат-бот в Башкирии

Едва живого водителя остановили автоинспекторы в Башкирии

2 октября 2024, 07:47
Фото: Владимир Севастьянов

Пьяного водителя сдали через чат-бот в Башкирии

В Ишимбайском районе неравнодушный житель помог задержать опасного автомобилиста, сообщает в среду, 2 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Житель деревни Салихово заметил, как пьяный водитель за рулем «Опель Астра» направляется в сторону города Ишимбай. Воспользовавшись чат-ботом Госавтоинспекции, он сообщил о правонарушении.

Сотрудники местной Госавтоинспекции оперативно отреагировали на сигнал и выехали на место. Нарушителя удалось быстро поймать.

— Осмотр автомобиля и освидетельствование водителя подтвердили, что 40-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения с семикратным превышением нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе, — начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов. — За данное нарушение водитель был привлечен к административной ответственности, а его автомобиль был помещен на штрафстоянку.

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Видео: Владимир Севастьянов.
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