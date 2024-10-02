Едва живого водителя остановили автоинспекторы в Башкирии

— Осмотр автомобиля и освидетельствование водителя подтвердили, что 40-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения с семикратным превышением нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе, — начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов. — За данное нарушение водитель был привлечен к административной ответственности, а его автомобиль был помещен на штрафстоянку.