Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси

Вскоре жёлтую «Киа» по наводке сознательного гражданина задержал отряд ДПС. Самого пассажира в этот момент в машине уже не было. За рулём, как выяснилось, находился 28-летний местный житель — проходить освидетельствование на алкоголь он отказался. Впрочем, определить состояние автолюбителя визуально и без этого не составляло труда.