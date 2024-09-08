Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как сообщил руководитель ведомства, пассажир наёмного автомобиля заметил, что водитель явно находится в нетрезвом состоянии. Испытывать судьбу уфимец не стал и доложил обо всём стражам порядка, дав ориентировку.
Вскоре жёлтую «Киа» по наводке сознательного гражданина задержал отряд ДПС. Самого пассажира в этот момент в машине уже не было. За рулём, как выяснилось, находился 28-летний местный житель — проходить освидетельствование на алкоголь он отказался. Впрочем, определить состояние автолюбителя визуально и без этого не составляло труда.
За отказ от прохождения теста на алкоголь на водителя составили протокол. Машину увезли на штрафстоянку.
Ранее в Уфе произошла авария с машиной такси и пассажирским автобусом. Mkset публиковал разговор с уфимцем, ехавшим в момент ДТП в маршрутке.