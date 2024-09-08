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Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси

Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси

8 сентября 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney
Трагедией едва не закончилась поездка на такси для жителя башкирской столицы, сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

Как сообщил руководитель ведомства, пассажир наёмного автомобиля заметил, что водитель явно находится в нетрезвом состоянии. Испытывать судьбу уфимец не стал и доложил обо всём стражам порядка, дав ориентировку.

Вскоре жёлтую «Киа» по наводке сознательного гражданина задержал отряд ДПС. Самого пассажира в этот момент в машине уже не было. За рулём, как выяснилось, находился 28-летний местный житель — проходить освидетельствование на алкоголь он отказался. Впрочем, определить состояние автолюбителя визуально и без этого не составляло труда.

За отказ от прохождения теста на алкоголь на водителя составили протокол. Машину увезли на штрафстоянку.

Фото: ГАИ РБ

Ранее в Уфе произошла авария с машиной такси и пассажирским автобусом. Mkset публиковал разговор с уфимцем, ехавшим в момент ДТП в маршрутке.

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