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Posted 3 октября, 07:33

Published 3 октября, 07:33

Modified 3 октября, 07:48

Updated 3 октября, 07:48

Мужчина отправился в колонию за пьяную езду

Мужчина отправился в колонию за пьяную езду

3 октября 2024, 07:33
Фото: 1MI
В Нефтекамске вынесли приговор мужчине, который ранее уже имел проблемы с законом, сообщает в четверг, 3 октября, пресс-служба судов Башкирии.

В августе 2024 года 28-летний местный житель Нефтекамска решил, что алкоголь — это отличный стимул для приключений. Находясь под воздействием спиртного, он заметил оставленный без присмотра автомобиль и, не раздумывая, проник в его салон. Угонщик, похоже, был уверен, что ему удастся ускользнуть от правосудия.

Вскоре сотрудники полиции задержали его на угнанном автомобиле. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, однако не обошлось и без отягчающих факторов: пьяное состояние и рецидив преступлений сыграли свою роль.

Нефтекамский городской суд признал его виновным в угоне автомобиля и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

На момент написания материала приговор суда еще не вступил в законную силу.

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