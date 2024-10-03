Мужчина отправился в колонию за пьяную езду

В августе 2024 года 28-летний местный житель Нефтекамска решил, что алкоголь — это отличный стимул для приключений. Находясь под воздействием спиртного, он заметил оставленный без присмотра автомобиль и, не раздумывая, проник в его салон. Угонщик, похоже, был уверен, что ему удастся ускользнуть от правосудия.