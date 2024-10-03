Мужчина отправился в колонию за пьяную езду

Posted 3 октября, 07:33
Published 3 октября, 07:33
Modified 3 октября, 07:48
Updated 3 октября, 07:48
В августе 2024 года 28-летний местный житель Нефтекамска решил, что алкоголь — это отличный стимул для приключений. Находясь под воздействием спиртного, он заметил оставленный без присмотра автомобиль и, не раздумывая, проник в его салон. Угонщик, похоже, был уверен, что ему удастся ускользнуть от правосудия.
Вскоре сотрудники полиции задержали его на угнанном автомобиле. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, однако не обошлось и без отягчающих факторов: пьяное состояние и рецидив преступлений сыграли свою роль.
Нефтекамский городской суд признал его виновным в угоне автомобиля и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
На момент написания материала приговор суда еще не вступил в законную силу.