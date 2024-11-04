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Проезд

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Ноябрь
«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
4 ноября, 05:36
Октябрь
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
Проезд в Уфе подорожает до ₽80
17 октября, 08:26
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Сентябрь
В Уфе вводят QR-коды для проезда
24 сентября, 18:49
Как ездить по Уфе бесплатно
2 сентября, 04:55
Август
В Уфе навсегда изменили работу общественного транспорта
31 августа, 05:08
По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы
28 августа, 14:41
Проезд Башкирии станет на 50% дешевле
24 августа, 05:31
Проезд в Уфе подорожает до 90₽
21 августа, 15:39
Названа причина транспортного ада в Уфе
15 августа, 12:19
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
12 августа, 07:12
Проезд в Уфе подорожает
С воскресенья, 11 августа, ездить по городу станет дороже, сообщает Минтранс РБ.
9 августа, 07:45
Мост глупости появился в Башкирии
8 августа, 10:36
Июль
Движение открыли на дорогах Башкирии после спада воды
27 июля, 12:21
В Уфе закроют железную дорогу
23 июля, 09:26
Уфимцы жалуются на оплату проезда
17 июля, 12:20
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
17 июля, 10:54
Электрички Уфа-Шакша изменили
17 июля, 09:16
«Звезды» за ₽38 млн приедут на 450-летие Уфы
16 июля, 10:00

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