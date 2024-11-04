«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев

Posted 4 ноября, 05:36
Published 4 ноября, 05:36
Modified 4 ноября, 05:40
Updated 4 ноября, 05:40
В Уфе утро даже выходного дня, а сегодня им стал праздничный понедельник, 4 ноября, начинается не с кофе, а с претензий к комфорту в городском транспорте. Так бодро и тесно выходной начался для уфимки Юлии. Пассажир автобуса не стала терпеть и высказала все нарекания городским чиновникам через чат администрации Уфы.
— Сейчас еду в маршрутке №288, автобус маленький, битком. И это выходной день! А что творится в будни?! Приходится долго ждать на остановке, бывает, что не останавливается транспорт, народу много. Маршруты востребованы №209 и 288, они проезжают мимо остановок. В чью «светлую» голову пришла идея оставить минимальное количество автобусов? Администрация Уфы, примите меры!!! Почему простые люди должны страдать? Спуститесь на землю и покатайтесь хотя бы неделю в час пик на городском транспорте, а не в служебных машинах, — рекомендует Юлия.
Сообщение разгневанного пассажира парировали быстро.
— Да, должны страдать и как можно большими способами. Бог терпел и нам велел. И слуги народа в лице чиновников транспортного отдела теперь исполняют волю Его, — делает ироничный вывод Зинфира.
Реакции представителей городской власти на приглашение в удивительные вояжи пока не поступало.
Напомним, в ноябре в Уфе три раза поднимут цены за проезд в городском транспорте. Это будут разные маршруты и разные перевозчики. Свои услуги они оценили не ниже ₽45 за одну поездку. Оборотные средства не планируется тратить на повышение комфорта перевозок: частники переложили растущие издержки на кошельки рядовых граждан.