«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев

В Уфе утро даже выходного дня, а сегодня им стал праздничный понедельник, 4 ноября, начинается не с кофе, а с претензий к комфорту в городском транспорте. Так бодро и тесно выходной начался для уфимки Юлии. Пассажир автобуса не стала терпеть и высказала все нарекания городским чиновникам через чат администрации Уфы.