Мост глупости появился в Башкирии

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Очевидцы сообщают о ДТП с участием грузового транспорта в селе Иглино в среду, 7 августа. По неустановленной причине там грузовик застрял под мостом. Предположительно, проблема оказалась в том, что водитель не учел габариты автомобиля, решив, что сумеет проехать под низким мостом.
Отметим, что ранее схожая ситуация произошла на одном из мостов на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Тогда водитель грузового автомобиля двигался по проезжей части, не опустив кузов: он оставался в вертикальном положении и во время проезда зацепился за край моста. В результате грузовик буквально встал на дыбы, спровоцировав впоследствии транспортный затор.