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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Мост глупости появился в Башкирии

Мост глупости появился в Башкирии

8 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
Уже второй грузовик в Башкирии проигрывает в неравной схватке с мостами, сообщают пользователи соцсетей.

Очевидцы сообщают о ДТП с участием грузового транспорта в селе Иглино в среду, 7 августа. По неустановленной причине там грузовик застрял под мостом. Предположительно, проблема оказалась в том, что водитель не учел габариты автомобиля, решив, что сумеет проехать под низким мостом.

Фото: БашДТП/VK.com

Отметим, что ранее схожая ситуация произошла на одном из мостов на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Тогда водитель грузового автомобиля двигался по проезжей части, не опустив кузов: он оставался в вертикальном положении и во время проезда зацепился за край моста. В результате грузовик буквально встал на дыбы, спровоцировав впоследствии транспортный затор.

Мост глупости появился в Уфе
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