Мост глупости появился в Башкирии

Отметим, что ранее схожая ситуация произошла на одном из мостов на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Тогда водитель грузового автомобиля двигался по проезжей части, не опустив кузов: он оставался в вертикальном положении и во время проезда зацепился за край моста. В результате грузовик буквально встал на дыбы, спровоцировав впоследствии транспортный затор.