В Башкирии выдают по ₽1500

Posted 12 ноября, 17:10
Published 12 ноября, 17:10
Modified 12 ноября, 18:43
Updated 12 ноября, 18:43
Упомянутым образом принимают положенные льготы к ноябрю 2024 года порядка 128 тысяч жителей региона. Понятие «в натуральном виде» предполагает получение мер поддержки в виде услуг вместо денежного эквивалента. Граждане льготных категорий вольны самостоятельно выбирать, какой способ для них является предпочтительным.
Набор социальных услуг в натуральном виде подразумевает бесплатные лекарства и специализированные продукты, путёвки в санатории и бесплатный проезд на ж/д транспорте.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе начали формировать перечень организаций, которые расщедрились на особые предложения для участников специальной военной операции.