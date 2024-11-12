В Башкирии выдают по ₽1500

Упомянутым образом принимают положенные льготы к ноябрю 2024 года порядка 128 тысяч жителей региона. Понятие «в натуральном виде» предполагает получение мер поддержки в виде услуг вместо денежного эквивалента. Граждане льготных категорий вольны самостоятельно выбирать, какой способ для них является предпочтительным.