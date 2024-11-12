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Posted 12 ноября, 17:10

Published 12 ноября, 17:10

Modified 12 ноября, 18:43

Updated 12 ноября, 18:43

В Башкирии выдают по ₽1500

В Башкирии выдают по ₽1500

12 ноября 2024, 17:10
Фото: 1MI.
В башкортостанском отделении Соцфонда России (СФР) во вторник, 12 ноября, поделились подробностями получении выплат в натуральном виде.

Упомянутым образом принимают положенные льготы к ноябрю 2024 года порядка 128 тысяч жителей региона. Понятие «в натуральном виде» предполагает получение мер поддержки в виде услуг вместо денежного эквивалента. Граждане льготных категорий вольны самостоятельно выбирать, какой способ для них является предпочтительным.

Набор социальных услуг в натуральном виде подразумевает бесплатные лекарства и специализированные продукты, путёвки в санатории и бесплатный проезд на ж/д транспорте.

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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе начали формировать перечень организаций, которые расщедрились на особые предложения для участников специальной военной операции.

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