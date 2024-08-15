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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Названа причина транспортного ада в Уфе

Названа причина транспортного ада в Уфе

15 августа 2024, 12:19
Что творится с автобусами в городе — ответили власти башкирской столицы.

К уфимским чиновникам обратились с очередной жалобой на работу «Башавтотранса». Горожанка Наталья рассказала в чате столичной мэрии о том, что общественный транспорт практически невозможно дождаться после 21:00. Своими «впечатлениями» от работы перевозчика уфимка решила поделиться в контексте опроса администрации о введении в Уфе платных парковок.

— Прежде чем вводить платные парковки, необходимо наладить нормальную работу пассажирского транспорта. Я раньше в центр на концерты никогда не ездила на машине, а теперь приходится, т. к. нет никакой гарантии, что после 21 часа дождешься автобус. Днём-то №51 и №51а приходится ждать по 30-40 минут, — сетует Наталья.

Представители администрации, в свою очередь, заверили, что на названные маршруты по выходным выходят 28 транспортных средств, выезжают они с интервалом в 15-25 минут. Однако мэрия признала, что у автобусов могут возникать отклонения от расписания, наиболее частые причины таких ситуаций — технические неисправности, нехватка водителей из-за болезней и пробки на центральных улицах.

Бесплатный проезд вводят в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе для некоторых групп населения вводят бесплатный проезд.

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