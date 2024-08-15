Названа причина транспортного ада в Уфе

Представители администрации, в свою очередь, заверили, что на названные маршруты по выходным выходят 28 транспортных средств, выезжают они с интервалом в 15-25 минут. Однако мэрия признала, что у автобусов могут возникать отклонения от расписания, наиболее частые причины таких ситуаций — технические неисправности, нехватка водителей из-за болезней и пробки на центральных улицах.