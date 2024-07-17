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Уфимцы жалуются на оплату проезда

Уфимцы жалуются на оплату проезда

17 июля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Помимо крайне сомнительных схем обмена денег на услугу, пассажиров общественного транспорта не устраивает график работы автобусов, указали они в сообщении в адрес городских властей.

В чате Telegram-канала администрации Уфы появились претензии к городскому общественному транспорту. Так, пассажиры указали сразу на ряд проблем: график работ, вышедшие из строя онлайн-табло в павильонах остановочных пунктов и сомнительная в своей прозрачности система оплаты проезда.

— А автобусе №224 не принимают карту «Алга». Или плати наличными, или делай перевод куда-то, — пишет Гульнара. — А еще непонятно как автобусы ездят по вечерам и выходным. Например, простояла на остановке «Молодежная аллея» полтора часа вечером. На табло автобус №69 есть, а его так и не было. Маршруток нет. Когда это безобразие закончится?

Чиновники поспешили ответить на претензии пассажирки. Впрочем, ничего конкретного по существу претензий не сказали. Только отчитались о ремонте табло и необходимости переадресовать жалобы.

— Вопрос по отклонениям от расписания движения в вечернее время, а также дополнительный инструктаж с водительским составом маршрута №224 проработаем с перевозчиком ООО «Компания Уфа-Лайн» дополнительно. В случае отказа водителей муниципальных маршрутов принимать оплату безналичным способом, просим вас сообщать подробную информацию о номере маршрута, марке и государственном номере транспортного средства, а также дате и времени нарушения на горячую линию МУП «Уфагортранс», — ответили в мэрии Уфы.

Какие санкции за нарушение фискальных нормативов положены перевозчику — в ответе не оговаривается. Заметим, что в ряде региональных столиц России при вышедшей из строя системе безналичной оплаты транспорт сразу же снимается с линии. При выявлении нарушения — солидные штрафы, пропорциональные выручке от объема перевозок.

Кроме того, абсолютно вне закона считают оплату проезда переводом. Во-первых, так перевозчик уходит от платы налогов. Во-вторых, искажает реальные показатели перевозок, что потом ложится в обоснование требований бизнесменов раз за разом увеличить тариф для пассажиров.

Напомним, в августе 2024 года в Уфе дважды поднимут стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков. Цена услуги на ряде маршрутов будет варьироваться от ₽35 до ₽41.


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