Уфимцы жалуются на оплату проезда

— А автобусе №224 не принимают карту «Алга». Или плати наличными, или делай перевод куда-то, — пишет Гульнара. — А еще непонятно как автобусы ездят по вечерам и выходным. Например, простояла на остановке «Молодежная аллея» полтора часа вечером. На табло автобус №69 есть, а его так и не было. Маршруток нет. Когда это безобразие закончится?