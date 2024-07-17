Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды

Один из частных перевозчиков Уфы, ИП Миназов, решил дважды поднять тарифы на свои услуги в августе 2024 года. С 1 августа 2024 года до ₽35 бизнесмен увеличит стоимость проезда в автобусе №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1», а с 11 августа до ₽40 увеличится цена для пассажиров, использующих маршрут №248 «Уфимский Док — улица Летчиков».



Напомним, только в понедельник, 15 июля, мэрия Уфы сообщила об увеличении стоимости проезда в автобусах частных перевозчиков до ₽35-₽41. Метод расчета за проезд не влияет на величину оплаты. Одна единая и для наличных, и для банковских карт, и для «Алги».