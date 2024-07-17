mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды

Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды

17 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Первое увеличение стоимости услуги запланировано на 1 августа, а второе повышение — на 11 августа, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Один из частных перевозчиков Уфы, ИП Миназов, решил дважды поднять тарифы на свои услуги в августе 2024 года. С 1 августа 2024 года до ₽35 бизнесмен увеличит стоимость проезда в автобусе №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1», а с 11 августа до ₽40 увеличится цена для пассажиров, использующих маршрут №248 «Уфимский Док — улица Летчиков».

Напомним, только в понедельник, 15 июля, мэрия Уфы сообщила об увеличении стоимости проезда в автобусах частных перевозчиков до ₽35-₽41. Метод расчета за проезд не влияет на величину оплаты. Одна единая и для наличных, и для банковских карт, и для «Алги».

Читайте также:
Проезд в Уфе вырастет в ценеВ Уфе поднимают цены на электрички«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Автобус#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Тарифы#Проезд#Услуги#Маршрут#Министерство#ИП Миназов#Август
Подпишитесь
Уфимцев обманули с автомобилями
Сегодня, 08:43
Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе
Сегодня, 08:48
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Сегодня, 08:18
«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000
Сегодня, 07:46
Ипотечный бум произошел в Башкирии
Сегодня, 07:37