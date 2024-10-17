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Posted 17 октября, 08:26

Published 17 октября, 08:26

Modified 17 октября, 08:28

Updated 17 октября, 08:28

В Уфе поднимают цены на проезд

Проезд в Уфе подорожает до ₽80

17 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Уфе поднимают цены на проезд

Еще один частный перевозчик решил переложить издержки бизнеса на пассажиров, сообщает в четверг, 17 октября, мэрия Уфы.

Компания ООО «Арбат+» сообщила о изменении тарифов на проезд в автобусе № 291, который следует от микрорайона Шакша через Базилевку, Федоровку и Елкибаево до ледового дворца «Уфа-Арена». С 1 ноября 2024 года стоимость услуг частного перевозчика возрастет.

— Увеличение цен на проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запасные части, топливо и смазочные материалы, а также с повышением стоимости услуг автосервисов и технических центров и арендных платежей, — поясняет пресс-служба администрации Уфы.

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С 1 ноября тарифы для оплаты наличными, безналично и картой «Алга» будут следующими:

₽40 — по городу и в микрорайоне Шакша, а также на участке Федоровка — Карпово;

₽50 — маршрут от микрорайона «Шакша» до Базилевки и от Базилевки до Федоровки;

₽60 — поездка из микрорайона «Шакша» в сады «Ромашка», от садов «Агидель» до Уфы, а также от Базилевки до Жилино и от Карпова до Базилевки;

₽70 — направления из микрорайона «Шакша» в Елкибаево и Уфу, а также маршруты «Шакша» — Федоровка — Уфа, «Шакша» — Карпово — Уфа и «Шакша» — Жилино — Уфа;

₽80 — поездка из микрорайона «Шакша» в Уфу и обратный маршрут Уфа — Базилевка.

Напомним, как и ранее. в повышение цены проезда не заложена инвестиционная деятельность. То есть за сумму больше уфимцу не получат услугу лучше. Перевозчика банально покрывают ростом стоимости проезда свои издержки. При этом, об увеличении числа автобусов и повышении их комфорта для пассажиров речи не идет. Уфимцы не раз сетовали на это городским властям и просили вывести качество оказания услуги на уровень, присущий городу-миллионнику.

Вместе с этим, подвижки в развитии городского транспорта всё же есть. Власти активно взялись за развитие электротранспорта. Так, в Уфу поставляют списанные в Москве трамваи. Они уже курсируют по городским улицам.

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