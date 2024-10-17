Проезд в Уфе подорожает до ₽80

Напомним, как и ранее. в повышение цены проезда не заложена инвестиционная деятельность. То есть за сумму больше уфимцу не получат услугу лучше. Перевозчика банально покрывают ростом стоимости проезда свои издержки. При этом, об увеличении числа автобусов и повышении их комфорта для пассажиров речи не идет. Уфимцы не раз сетовали на это городским властям и просили вывести качество оказания услуги на уровень, присущий городу-миллионнику.



Вместе с этим, подвижки в развитии городского транспорта всё же есть. Власти активно взялись за развитие электротранспорта. Так, в Уфу поставляют списанные в Москве трамваи. Они уже курсируют по городским улицам.