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Posted 24 сентября, 18:49

Published 24 сентября, 18:49

Modified 25 сентября, 07:56

Updated 25 сентября, 07:56

В Уфе вводят QR-коды для проезда

В Уфе вводят QR-коды для проезда

24 сентября 2024, 18:49
Фото: Минтранс РБ, 1MI
Власти Башкирии спустя долгое время после отмены «ковидных» запретов решили вернуться к практике использования QR-кодов в общественных местах, сообщает во вторник, 24 сентября, Минтранс Республики Башкортостан.

Впрочем, вводят меру в столице региона не в качестве ограничительной, а для облегчения оплаты проезда — штрих-код можно будет отсканировать со смартфона и перечислить необходимую сумму.

Новый способ будет действовать с 10 октября. При этом оплата картой, проездным или наличными никуда не денется, однако при использовании сканировании QR-кодов цена проезда будет ниже на 13 ₽. Акция со скидкой, правда, продлится недолго — лишь до конца октября.

Оплатить билет в автобусе, кроме того, можно будет и просто приложив телефон к специальной табличке, если устройство оснащено NFC-чипом. В Минтрансе региона между тем также похвастались, что бесконтактный способ оплаты посредством NFC в Башкирии вводят первым среди всех российских регионов.

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Ранее Mkset сообщал о том, сколько транспортных средств в Башкирии перевели на метан с начала 2020 года.

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