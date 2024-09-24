В Уфе вводят QR-коды для проезда

Posted 24 сентября, 18:49
Published 24 сентября, 18:49
Modified 25 сентября, 07:56
Updated 25 сентября, 07:56
Впрочем, вводят меру в столице региона не в качестве ограничительной, а для облегчения оплаты проезда — штрих-код можно будет отсканировать со смартфона и перечислить необходимую сумму.
Новый способ будет действовать с 10 октября. При этом оплата картой, проездным или наличными никуда не денется, однако при использовании сканировании QR-кодов цена проезда будет ниже на 13 ₽. Акция со скидкой, правда, продлится недолго — лишь до конца октября.
Оплатить билет в автобусе, кроме того, можно будет и просто приложив телефон к специальной табличке, если устройство оснащено NFC-чипом. В Минтрансе региона между тем также похвастались, что бесконтактный способ оплаты посредством NFC в Башкирии вводят первым среди всех российских регионов.
Ранее Mkset сообщал о том, сколько транспортных средств в Башкирии перевели на метан с начала 2020 года.