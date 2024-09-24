В Уфе вводят QR-коды для проезда

Оплатить билет в автобусе, кроме того, можно будет и просто приложив телефон к специальной табличке, если устройство оснащено NFC-чипом. В Минтрансе региона между тем также похвастались, что бесконтактный способ оплаты посредством NFC в Башкирии вводят первым среди всех российских регионов.