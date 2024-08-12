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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Бесплатный проезд вводят в Башкирии

Бесплатный проезд вводят в Башкирии

12 августа 2024, 07:12
Фото: 1MI
Нововведение вступит в силу уже с осенью 2024 года, сообщили в парламенте региона.
Сюжет
Дети

В Башкирии школьникам из многодетных семей — с тремя и более детьми — можно будет бесплатно пользоваться общественым транспортом. Льгота распространяется на все «маршрутки», включая автобусы, трамваи и троллейбусы.

Действовать мера поддержки будет с 1 сентября по 31 мая, кроме праздников, выходных и каникул — 192 дня в год. Таким образом, изменение вступит в силу уже с начала учебного 2024–2025 года.

Бесплатно ездить дети могут до 18 лет, однако при условии очного обучения льготой можно пользоваться до 23-летнего возраста.

Для остальных школьников между тем порядок останется прежним — членам немногодетных семей по-прежнему придётся оплачивать транспорт, чтобы доехать до учебного заведения.

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Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии начала курсировать новый российский электропоезд «Финист». Транспорт будет ездить по железным дорогам региона на рейсах в выходные дни.

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