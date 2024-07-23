В Уфе закроют железную дорогу

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В столице Башкирии временно перекроют железнодорожный переезд Шугуровка 613 в Максимовке.
Ограничения вводятся с 09:20 среды, 24 июля, и продлятся до 16:00 четверга, 25 июля. Как пояснили муниципальные власти, в это время рабочие будут снимать старые рельсы на участке железной дороги.
Администрация предупредила о затруднениях для автомобилей. Кроме того, электропоезда будут ходить реже на следующих маршрутах:
Уфимский ДОК — посёлок Максимовка;
Новая Максимовка — «Динамо»;
ОК «Сипайловский» — Максимовка.