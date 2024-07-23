mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Уфе закроют железную дорогу

В Уфе закроют железную дорогу

23 июля 2024, 09:26
Фото: 1MI
Будут задержаны множество популярных маршрутов, сообщает администрация Калининского района Уфы.

В столице Башкирии временно перекроют железнодорожный переезд Шугуровка 613 в Максимовке.

Ограничения вводятся с 09:20 среды, 24 июля, и продлятся до 16:00 четверга, 25 июля. Как пояснили муниципальные власти, в это время рабочие будут снимать старые рельсы на участке железной дороги.

Администрация предупредила о затруднениях для автомобилей. Кроме того, электропоезда будут ходить реже на следующих маршрутах:

  • Уфимский ДОК — посёлок Максимовка;

  • Новая Максимовка — «Динамо»;

  • ОК «Сипайловский» — Максимовка.

Читайте также:
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»Уфимцы жалуются на оплату проездаПроезд в Уфе вырастет в цене
#Общество#Уфа#Башкортостан#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Маршрутки#Поезда#РЖД#Максимовка#Железные дороги#Проезд
Подпишитесь
Когда в Башкирии кончатся дожди
Сегодня, 05:26
История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями
Вчера, 19:24
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Вчера, 19:07
Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО
Вчера, 17:19
Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания
Вчера, 13:59
Россиян ждут новые штрафы за выгул собак
Вчера, 14:04