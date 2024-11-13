В Башкирии полгода боролись с лужей

В Стерлитамаке на пересечении улиц Сагитова и 7 Ноября произошло событие, достойное «Оскара» в жанре «долгожданных ремонтов». Переход от одной лужи к другой стал настоящим испытанием для местных пешеходов. А все начиналось с того, что местная жительница ещё в июне устала от постоянного «плавания» по тротуару и решила написать об этом в соцсетях.