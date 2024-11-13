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Posted 13 ноября, 07:53

Published 13 ноября, 07:53

Modified 13 ноября, 10:11

Updated 13 ноября, 10:11

В Башкирии полгода боролись с лужей

В Башкирии полгода боролись с лужей

13 ноября 2024, 07:53
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке, где тротуар на перекрестке улиц Сагитова и 7 Ноября долгое время вызывал ассоциации с «плавательным бассейном» благодаря всей своей водной стихии, наконец-то завершился долгожданный ремонт, сообщает ЦУР Башкортостана в среду, 13 ноября.
Фото: ЦУР РБ

В Стерлитамаке на пересечении улиц Сагитова и 7 Ноября произошло событие, достойное «Оскара» в жанре «долгожданных ремонтов». Переход от одной лужи к другой стал настоящим испытанием для местных пешеходов. А все начиналось с того, что местная жительница ещё в июне устала от постоянного «плавания» по тротуару и решила написать об этом в соцсетях.

Согласно первому плану, тротуар должен был отремонтировать только в третьем квартале 2024 года. Но, разумеется, работникам Управления ЖКХ срочно понадобились «долгие размышления» — ведь спонтанно исправлять такие критические ситуации, как лужи, не в традициях ремонтников. В итоге ямочный ремонт все же завершили к 12 ноября, после шести месяцев борьбы с асфальтовой катастрофой.

В соседнем Мелеузе в микрорайоне Сахарный произошла похожая драма. Упавшие деревья повредили проезд, и один из жителей, заметив, что они не убираются властями самостоятельно, также взял на себя смелость сообщить об этом в соцсетях. Как не удивительно, работы были проведены без задержек, и деревья, наконец, перестали мешать проезду.

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Напомним, ранее жители Уфы пожаловались мэру Ратмиру Мавлиеву на бездумных дорожников: строя одно полотно — они уничтожали другое.

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