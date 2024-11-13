В Башкирии полгода боролись с лужей

Posted 13 ноября, 07:53
Published 13 ноября, 07:53
Modified 13 ноября, 10:11
Updated 13 ноября, 10:11
В Стерлитамаке на пересечении улиц Сагитова и 7 Ноября произошло событие, достойное «Оскара» в жанре «долгожданных ремонтов». Переход от одной лужи к другой стал настоящим испытанием для местных пешеходов. А все начиналось с того, что местная жительница ещё в июне устала от постоянного «плавания» по тротуару и решила написать об этом в соцсетях.
Согласно первому плану, тротуар должен был отремонтировать только в третьем квартале 2024 года. Но, разумеется, работникам Управления ЖКХ срочно понадобились «долгие размышления» — ведь спонтанно исправлять такие критические ситуации, как лужи, не в традициях ремонтников. В итоге ямочный ремонт все же завершили к 12 ноября, после шести месяцев борьбы с асфальтовой катастрофой.
В соседнем Мелеузе в микрорайоне Сахарный произошла похожая драма. Упавшие деревья повредили проезд, и один из жителей, заметив, что они не убираются властями самостоятельно, также взял на себя смелость сообщить об этом в соцсетях. Как не удивительно, работы были проведены без задержек, и деревья, наконец, перестали мешать проезду.
Напомним, ранее жители Уфы пожаловались мэру Ратмиру Мавлиеву на бездумных дорожников: строя одно полотно — они уничтожали другое.