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Posted 31 октября, 07:55

Published 31 октября, 07:55

Modified 31 октября, 09:26

Updated 31 октября, 09:26

В Уфе трижды поднимут цены на проезд

В Уфе трижды поднимут цены на проезд

31 октября 2024, 07:55
Фото: Мэрия Уфы.
Уфимцы снова столкнутся с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте — три раза за ноябрь, сообщает в четверг, 31 октября, мэрия города.

В октябре 2024 года горожане получили множество уведомлений о предстоящих изменениях в стоимости проезда на общественном транспорте. Мэрия Уфы обнародовала информацию о том, что частные перевозчики ООО «Альянс СКД» и ООО «Арбат+» планируют повысить тарифы сразу на нескольких маршрутах.

Одно из повышений запланировано на 22 ноября. На маршруте №218, который соединяет микрорайон «Дема» с больницей №18, стоимость проезда увеличится до 45 рублей. Следующие изменения коснутся маршрутов №221 и №225 — с 23 ноября пассажиров этих направлений также ждёт новая цена в размере 45 рублей.

Как ранее сообщал Mkset, с 1 ноября 2024 года компания «Арбат+» также увеличит тарифы для автобуса №291, который курсирует от микрорайона Шакша до ледового дворца «Уфа-Арена». Новые расценки будут варьироваться от 40 до 80 рублей в зависимости от направления поездки.

Проезд в Уфе подорожает до ₽80
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