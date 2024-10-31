В Уфе трижды поднимут цены на проезд

Как ранее сообщал Mkset, с 1 ноября 2024 года компания «Арбат+» также увеличит тарифы для автобуса №291, который курсирует от микрорайона Шакша до ледового дворца «Уфа-Арена». Новые расценки будут варьироваться от 40 до 80 рублей в зависимости от направления поездки.