В Уфе трижды поднимут цены на проезд

Posted 31 октября, 07:55
Published 31 октября, 07:55
Modified 31 октября, 09:26
Updated 31 октября, 09:26
В октябре 2024 года горожане получили множество уведомлений о предстоящих изменениях в стоимости проезда на общественном транспорте. Мэрия Уфы обнародовала информацию о том, что частные перевозчики ООО «Альянс СКД» и ООО «Арбат+» планируют повысить тарифы сразу на нескольких маршрутах.
Одно из повышений запланировано на 22 ноября. На маршруте №218, который соединяет микрорайон «Дема» с больницей №18, стоимость проезда увеличится до 45 рублей. Следующие изменения коснутся маршрутов №221 и №225 — с 23 ноября пассажиров этих направлений также ждёт новая цена в размере 45 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, с 1 ноября 2024 года компания «Арбат+» также увеличит тарифы для автобуса №291, который курсирует от микрорайона Шакша до ледового дворца «Уфа-Арена». Новые расценки будут варьироваться от 40 до 80 рублей в зависимости от направления поездки.