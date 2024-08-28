По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы

Транспортные средства — все 88 единиц — привезли в столицу Башкирии и презентовали на площади перед «Уфа-Ареной». При этом в администрации Нефтекамска указали, что девять автобусов будут работать в их городе, остальные 79 — в региональной столице. Отметим, что речь идёт о транспортных средствах завода «НЕФАЗ», производственные мощи которого и так располагаются в Нефтекамске. Из этого можно сделать вывод, что часть автобусов перевезли в Уфу ради презентации на довольно большое расстояние, чтобы вновь отправить «на родину» — в город производства.