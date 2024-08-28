По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Глава Башкирии Радий Хабиров вручил «Башавтотрансу» ключи от 88 новых автобусов большого класса, которые должны будут выйти на городские маршруты. Напомним, за последние пять лет госперевозчик получил от региона почти полторы тысячи транспортных средств.
Транспортные средства — все 88 единиц — привезли в столицу Башкирии и презентовали на площади перед «Уфа-Ареной». При этом в администрации Нефтекамска указали, что девять автобусов будут работать в их городе, остальные 79 — в региональной столице. Отметим, что речь идёт о транспортных средствах завода «НЕФАЗ», производственные мощи которого и так располагаются в Нефтекамске. Из этого можно сделать вывод, что часть автобусов перевезли в Уфу ради презентации на довольно большое расстояние, чтобы вновь отправить «на родину» — в город производства.
Стоит заметить, что расстояние от Нефтекамска до Уфы по самому короткому пути «туда и обратно» составляет 426 км. Таким образом, уже до старта работы на городских маршрутах автобусам провели «стресс-тест».
Ранее Mkset сообщал о том, что Уфа собирается поделиться со Стерлитамаком 10 автобусами, предназначавшимися столице региона к юбилею.