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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Уфе передали 79 автобусов большого класса

По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы

28 августа 2024, 14:41
Фото: Радий Хабиров / Vk

Уфе передали 79 автобусов большого класса

Транспортным средствам, которые должны пополнить автопарк «Башавтотранса», пришлось проделать путь в почти две сотни км — теперь автобусы должны будут преодолеть это же расстояние в обратном направлении.

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил «Башавтотрансу» ключи от 88 новых автобусов большого класса, которые должны будут выйти на городские маршруты. Напомним, за последние пять лет госперевозчик получил от региона почти полторы тысячи транспортных средств.

Транспортные средства — все 88 единиц — привезли в столицу Башкирии и презентовали на площади перед «Уфа-Ареной». При этом в администрации Нефтекамска указали, что девять автобусов будут работать в их городе, остальные 79 — в региональной столице. Отметим, что речь идёт о транспортных средствах завода «НЕФАЗ», производственные мощи которого и так располагаются в Нефтекамске. Из этого можно сделать вывод, что часть автобусов перевезли в Уфу ради презентации на довольно большое расстояние, чтобы вновь отправить «на родину» — в город производства.

Стоит заметить, что расстояние от Нефтекамска до Уфы по самому короткому пути «туда и обратно» составляет 426 км. Таким образом, уже до старта работы на городских маршрутах автобусам провели «стресс-тест».

Фото: Радий Хабиров / Vk
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Ранее Mkset сообщал о том, что Уфа собирается поделиться со Стерлитамаком 10 автобусами, предназначавшимися столице региона к юбилею.

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