Проезд в Уфе подорожает до 90₽

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Башкирии с 14 сентября станет дороже проезд на следующих в пригород Уфы автобусах, обслуживанием которых занимается частный перевозчик «Уфа-Лайн».
Речь идёт о двух маршрутах. Так, проезд на «278-м» автобусе до садов «Агидель» будет стоить 60₽, до Жилино — 80₽, а до Зинино и Нагаево — 90₽. Повышение тарифов коснулось и маршрута №297, маршрут которого пролегает от Некрасово до «округа Галлле», — на нём проезд будет стоить также 90₽.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе решили сделать бесплатным проезд для школьников, однако есть нюансы.