Проезд в Уфе подорожает до 90₽

Речь идёт о двух маршрутах. Так, проезд на «278-м» автобусе до садов «Агидель» будет стоить 60₽, до Жилино — 80₽, а до Зинино и Нагаево — 90₽. Повышение тарифов коснулось и маршрута №297, маршрут которого пролегает от Некрасово до «округа Галлле», — на нём проезд будет стоить также 90₽.