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Published Сегодня, 15:39

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Проезд в Уфе подорожает до 90₽

Проезд в Уфе подорожает до 90₽

21 августа 2024, 15:39
Фото: 1MI
Очередное повышение тарифов на общественный транспорт анонсировали в столице региона, гласит сообщение мэрии города.

В Башкирии с 14 сентября станет дороже проезд на следующих в пригород Уфы автобусах, обслуживанием которых занимается частный перевозчик «Уфа-Лайн».

Речь идёт о двух маршрутах. Так, проезд на «278-м» автобусе до садов «Агидель» будет стоить 60₽, до Жилино — 80₽, а до Зинино и Нагаево — 90₽. Повышение тарифов коснулось и маршрута №297, маршрут которого пролегает от Некрасово до «округа Галлле», — на нём проезд будет стоить также 90₽.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе решили сделать бесплатным проезд для школьников, однако есть нюансы.

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