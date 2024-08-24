Проезд Башкирии станет на 50% дешевле

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Сентябрь — время, когда учащиеся возвращаются к учебе, а с ним приходят и новые возможности. Теперь каждый учащийся может приобрести льготный билет со скидкой в 50%. Однако важно помнить, что это предложение касается только определенной категории пассажиров.
Скидка распространяется на всех учеников школ и студентов очной формы обучения. Чтобы воспользоваться этой привилегией, необходимо оформить специальный проездной документ. Сделать это можно как через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», так и непосредственно в кассах АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».
Для оформления льготного билета потребуется предоставить документ, подтверждающий право на скидку. Для школьников это справка из школы, а для студентов — студенческий билет. Важно отметить, что эти документы должны содержать все необходимые реквизиты: фамилию и имя владельца, юридический адрес образовательного учреждения, а также печать и подпись руководителя.
Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о регистрации льготного профиля в приложении или обновлении уже существующего. Это даст возможность приобретать билеты сразу после подтверждения данных — на следующий день после визита в пригородную кассу.