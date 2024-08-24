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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Проезд Башкирии станет на 50% дешевле

Проезд Башкирии станет на 50% дешевле

24 августа 2024, 05:31
Фото: Минтранс РБ
Но не для всех и не навсегда, сообщает региональный Минтранс.

Сентябрь — время, когда учащиеся возвращаются к учебе, а с ним приходят и новые возможности. Теперь каждый учащийся может приобрести льготный билет со скидкой в 50%. Однако важно помнить, что это предложение касается только определенной категории пассажиров.

Скидка распространяется на всех учеников школ и студентов очной формы обучения. Чтобы воспользоваться этой привилегией, необходимо оформить специальный проездной документ. Сделать это можно как через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», так и непосредственно в кассах АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

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Для оформления льготного билета потребуется предоставить документ, подтверждающий право на скидку. Для школьников это справка из школы, а для студентов — студенческий билет. Важно отметить, что эти документы должны содержать все необходимые реквизиты: фамилию и имя владельца, юридический адрес образовательного учреждения, а также печать и подпись руководителя.

Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о регистрации льготного профиля в приложении или обновлении уже существующего. Это даст возможность приобретать билеты сразу после подтверждения данных — на следующий день после визита в пригородную кассу.

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