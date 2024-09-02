Как ездить по Уфе бесплатно

Льгота будет действовать на протяжении учебного периода — с 1 сентября по 31 мая 2025 года — на городских маршрутах не только в Уфе, но и в других населённых пунктах Республики, таких как Баймак, Белебей, Белорецк и многих других. Это означает, что тысячи школьников смогут добираться до учебных заведений без дополнительных затрат.