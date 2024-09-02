Как ездить по Уфе бесплатно

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Согласно новому порядку, разработанному Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 (12) классы, смогут воспользоваться этой льготой в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Льгота будет действовать на протяжении учебного периода — с 1 сентября по 31 мая 2025 года — на городских маршрутах не только в Уфе, но и в других населённых пунктах Республики, таких как Баймак, Белебей, Белорецк и многих других. Это означает, что тысячи школьников смогут добираться до учебных заведений без дополнительных затрат.
Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, родителям или законным представителям необходимо будет обратиться в администрацию своего города или района с пакетом документов. В него входят копии удостоверений личности заявителя и ребенка, свидетельство о государственной регистрации рождения для детей до 14 лет, удостоверение многодетной семьи и документы, подтверждающие регистрацию членов семьи в системе индивидуального учета.
Важно отметить, что эта льгота не суммируется с другими мерами поддержки. То есть те семьи, которые уже имеют право на льготный проезд через Единый социальный проездной билет или являются семьями участников специальной военной операции (СВО), не могут воспользоваться данной мерой.