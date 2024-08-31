В Уфе навсегда изменили работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В столице Башкирии изменится схема проезда автобусов, выполняющих рейсы по маршруту №101 — от остановки улицы Дзержинского до Аэропорта им. Мустая Карима. Как пояснили в региональном Министерстве транспорта, автобус будет пополнен новыми остановками. С полным их списком можно ознакомиться в Telegram-канале ведомства. Вступят в силу изменения с 3 сентября.
Ранее Mkset сообщал о том, что в связи с празднованием 450-летнего юбилея Уфы автобусы в городе будут работать до 01:00. Кроме того, на время проведения концертов в столице Башкирии перекрывают ряд улиц — в связи с этим, некоторые популярные маршруты автобусов были изменены.