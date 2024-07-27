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Движение открыли на дорогах Башкирии после спада воды

Движение открыли на дорогах Башкирии после спада воды

27 июля 2024, 12:21
Фото: 1MI
Ограничения вводились из-за неблагоприятных погодных и климатических условий, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

В Башкортостане снимают ранее введенные ограничения на проезд по дорогам. Речь идет об автомобильных дорогах межмуниципального значения, проезд по которым был временно недоступен из-за неблагоприятных погодных и климатических условий в регионе.

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В настоящий момент, по информации регионального министерства, для проезда вновь открыты дороги:

— Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза;

— Верхний Авзян — Исмакаево — а/д Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза.

Напомним, ранее в результате более 40 человек эвакуировали из деревни Миндигулово в Бурхянском районе. 15 домов в населенном пункте оказались в зоне подтопления.

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