Движение открыли на дорогах Башкирии после спада воды

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Башкортостане снимают ранее введенные ограничения на проезд по дорогам. Речь идет об автомобильных дорогах межмуниципального значения, проезд по которым был временно недоступен из-за неблагоприятных погодных и климатических условий в регионе.
В настоящий момент, по информации регионального министерства, для проезда вновь открыты дороги:
— Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза;
— Верхний Авзян — Исмакаево — а/д Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза.
Напомним, ранее в результате более 40 человек эвакуировали из деревни Миндигулово в Бурхянском районе. 15 домов в населенном пункте оказались в зоне подтопления.