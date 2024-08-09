Проезд в Уфе подорожает

Напомним, другие перевозчики в Уфе решили так же поднять свои тарифы с 1 августа 2024 года, в связи с экономическими условиями. Среди них ООО «Арбат+» и ООО «Уфа-Лайн», которые готовились к изменениям в своих графиках и ценах по своим маршрутам.