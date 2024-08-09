Проезд в Уфе подорожает

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Частный перевозчик ИП Миназов К.З. не оставляет пассажиров равнодушными с недавними новостями о повышении цен на проезд. В условиях постоянно растущих цен на горюче-смазочные материалы и запасные части было принято решение изменить тарифы на услуги. С 11 августа стоимость поездки за наличный и безналичный расчет составит 40 рублей, что также касается и карт «Алга».
Напомним, другие перевозчики в Уфе решили так же поднять свои тарифы с 1 августа 2024 года, в связи с экономическими условиями. Среди них ООО «Арбат+» и ООО «Уфа-Лайн», которые готовились к изменениям в своих графиках и ценах по своим маршрутам.