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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Проезд в Уфе подорожает

Проезд в Уфе подорожает

9 августа 2024, 07:45
Фото: Минтранс РБ
С воскресенья, 11 августа, ездить по городу станет дороже, сообщает Минтранс РБ.

Частный перевозчик ИП Миназов К.З. не оставляет пассажиров равнодушными с недавними новостями о повышении цен на проезд. В условиях постоянно растущих цен на горюче-смазочные материалы и запасные части было принято решение изменить тарифы на услуги. С 11 августа стоимость поездки за наличный и безналичный расчет составит 40 рублей, что также касается и карт «Алга».

Напомним, другие перевозчики в Уфе решили так же поднять свои тарифы с 1 августа 2024 года, в связи с экономическими условиями. Среди них ООО «Арбат+» и ООО «Уфа-Лайн», которые готовились к изменениям в своих графиках и ценах по своим маршрутам.

Проезд в Уфе вырастет в цене
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