Уфимский транспорт ушел в Telegram

Posted 3 октября, 16:50
Published 3 октября, 16:50
Modified 3 октября, 16:55
Updated 3 октября, 16:55
С октября на Куйбышевской железной дороге билеты на пригородные поезда теперь можно приобрести через чат-бот в Telegram, сообщает Минтранспорта Республики Башкортостан.
Как известно, в декабре 2023 года из магазина приложений AppStore был удален сервис «РЖД Пассажирам». Веб-версия сайта оказалась не настолько удобной. В октябре Минтранс РБ уведомило жителей Башкирии и Уфы об альтернативе — чат-боте в Telegram. С помощью чат-бота можно будет приобрести билеты на электрички РЖД
1. Вбейте в поиске Telegram следующий адрес: @bilet_na_elektrichku_bot
2. Нажмите кнопку «Старт»
3. Выберите регион из предложенных. Например, Республика Башкортостан
4. Укажите адрес своей электронной почты (нужно будет отправить в чат)
5. Укажите номер телефона
6. Вам должно высветиться лицензионное соглашение — прочитайте его. Если вы согласны с условиями — нажмите кнопку «Принять»
7. Теперь можно купить билет, посмотреть свои заказы или сменить регион/почту/номер телефона.
8. Для покупки билета войдите в раздел «Купить билет»
9. Введите название станции, с которой собираетесь отправляться. Бот запомнит ее и в следующий раз вам не придется снова ее вводить.
10. По такому же принципу вводим название станции прибытия
11. Выбираете дату поездки
12. Выбираете маршрут
13. Бот выдаст вам информацию о маршруте, времени и стоимости билетов
14. Нажмите «Оформить билет». Выберите тип билета. Например, «Полный». При необходимости выберите дополнительные услуги (багаж, живность, велосипед), если ничего из этого вам не нужно, нажмите «Далее»
15. Бот добавил вас в пассажиры, если покупаете билеты не только на себя, можете добавить еще одного пассажира (нажмите на плюс)
16. Оплатите билет, перейдя по ссылке, которую отправит бот. Вы окажетесь на сайте банка, привязанного к вашему номеру телефона. Никаких сторонних ресурсов! Заполните данные карты и оплатите.
17. Все! Билеты куплены. Их продублируют на указанную почту. Кроме того, теперь их можно открыть в разделе «Заказы» чат-бота.
Будьте внимательнее при покупке билетов на пригородные поезда — они не подлежат возврату. Проверяйте маршрут, дату и время. Исключение: вернуть деньги можно только из-за сорванной по вине перевозчика поездке. Это распространяется на поезда «Сапсан» и «Ласточка». И вернуть их можно исключительно в кассе или в личном кабинете на сайте РЖД.
Помимо чат-бота в Telegram, билеты онлайн можно приобрести на официальном сайте «РЖД Пассажирам». И в одноименном приложении на смартфоне. Напомним, что скачать приложение на айфон уже не получится, но если оно уже установлено, то пользоваться им можно без проблем.
Купить билеты на электричку в Уфе и Башкирии онлайн очень легко, у вас есть возможность приобрести их заранее, не обращаясь при этом в кассу. Актуальное расписание пригородных поездов можно также посмотреть на сайте РЖД.