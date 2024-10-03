Уфимский транспорт ушел в Telegram

Будьте внимательнее при покупке билетов на пригородные поезда — они не подлежат возврату. Проверяйте маршрут, дату и время. Исключение: вернуть деньги можно только из-за сорванной по вине перевозчика поездке. Это распространяется на поезда «Сапсан» и «Ласточка». И вернуть их можно исключительно в кассе или в личном кабинете на сайте РЖД.



Помимо чат-бота в Telegram, билеты онлайн можно приобрести на официальном сайте «РЖД Пассажирам». И в одноименном приложении на смартфоне. Напомним, что скачать приложение на айфон уже не получится, но если оно уже установлено, то пользоваться им можно без проблем.