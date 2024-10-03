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Posted 3 октября, 16:50

Published 3 октября, 16:50

Modified 3 октября, 16:55

Updated 3 октября, 16:55

Уфимский транспорт ушел в Telegram

Уфимский транспорт ушел в Telegram

3 октября 2024, 16:50
Фото: 1MI
Как и где можно купить билеты на электричку: подробная инструкция для пассажиров ж/д транспорта по онлайн-покупке проезда в электропоездах в Уфе и Башкирии.

С октября на Куйбышевской железной дороге билеты на пригородные поезда теперь можно приобрести через чат-бот в Telegram, сообщает Минтранспорта Республики Башкортостан.

Как известно, в декабре 2023 года из магазина приложений AppStore был удален сервис «РЖД Пассажирам». Веб-версия сайта оказалась не настолько удобной. В октябре Минтранс РБ уведомило жителей Башкирии и Уфы об альтернативе — чат-боте в Telegram. С помощью чат-бота можно будет приобрести билеты на электрички РЖД


Рассказываем, как купить билеты на электричку в Уфе прямо с дивана

1. Вбейте в поиске Telegram следующий адрес: @bilet_na_elektrichku_bot
2. Нажмите кнопку «Старт»
3. Выберите регион из предложенных. Например, Республика Башкортостан

Фото: РЖД

4. Укажите адрес своей электронной почты (нужно будет отправить в чат)
5. Укажите номер телефона
6. Вам должно высветиться лицензионное соглашение — прочитайте его. Если вы согласны с условиями — нажмите кнопку «Принять»
7. Теперь можно купить билет, посмотреть свои заказы или сменить регион/почту/номер телефона.

Фото: РЖД

8. Для покупки билета войдите в раздел «Купить билет»
9. Введите название станции, с которой собираетесь отправляться. Бот запомнит ее и в следующий раз вам не придется снова ее вводить.

Фото: РЖД

10. По такому же принципу вводим название станции прибытия
11. Выбираете дату поездки
12. Выбираете маршрут
13. Бот выдаст вам информацию о маршруте, времени и стоимости билетов
14. Нажмите «Оформить билет». Выберите тип билета. Например, «Полный». При необходимости выберите дополнительные услуги (багаж, живность, велосипед), если ничего из этого вам не нужно, нажмите «Далее»

Фото: РЖД

15. Бот добавил вас в пассажиры, если покупаете билеты не только на себя, можете добавить еще одного пассажира (нажмите на плюс)
16. Оплатите билет, перейдя по ссылке, которую отправит бот. Вы окажетесь на сайте банка, привязанного к вашему номеру телефона. Никаких сторонних ресурсов! Заполните данные карты и оплатите.
17. Все! Билеты куплены. Их продублируют на указанную почту. Кроме того, теперь их можно открыть в разделе «Заказы» чат-бота.

Фото: РЖД

Будьте внимательнее при покупке билетов на пригородные поезда — они не подлежат возврату. Проверяйте маршрут, дату и время. Исключение: вернуть деньги можно только из-за сорванной по вине перевозчика поездке. Это распространяется на поезда «Сапсан» и «Ласточка». И вернуть их можно исключительно в кассе или в личном кабинете на сайте РЖД.

Помимо чат-бота в Telegram, билеты онлайн можно приобрести на официальном сайте «РЖД Пассажирам». И в одноименном приложении на смартфоне. Напомним, что скачать приложение на айфон уже не получится, но если оно уже установлено, то пользоваться им можно без проблем.


Купить билеты на электричку в Уфе и Башкирии онлайн очень легко, у вас есть возможность приобрести их заранее, не обращаясь при этом в кассу. Актуальное расписание пригородных поездов можно также посмотреть на сайте РЖД.

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