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Преступления

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Ноябрь
Уфимского буйного отца отправили под арест
7 ноября, 07:59
Видео. Грабителя в трусах взяли в Уфе
1 ноября, 06:55
Октябрь
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес
25 октября, 09:08
Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
22 октября, 18:25
Уфимец изнасиловал и убил сестру
22 октября, 10:23
Автохлам стал вещдоком в Башкирии
18 октября, 06:22
Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу
17 октября, 19:07
Уфимец месяц воровал в магазине
14 октября, 12:46
В Уфе обокрали меховой магазин
14 октября, 12:11
Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе
13 октября, 16:32
Бизнес-призраков выявили в Башкирии
10 октября, 06:29
Долг в ₽2,5 млн потребовали у прораба в Уфе
8 октября, 12:27
Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФ
4 октября, 14:34
Перекупщик обманул уфимцев
4 октября, 11:53
Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии
3 октября, 12:24
Уфимец спустил иномарку на красивую жизнь
3 октября, 11:32
Мужчина отправился в колонию за пьяную езду
3 октября, 07:33

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