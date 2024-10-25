Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес

Posted 25 октября, 09:08
Published 25 октября, 09:08
Modified 25 октября, 09:18
Updated 25 октября, 09:18
Как стало известно, заведующая с 2018 года по май 2024 года «разработала» настоящую систему сбора дани — от своих же подчиненных. Согласно данным следствия, женщина требовала от трёх своих коллег передавать ей часть стимулирующих выплат в качестве «вознаграждения».
Работники дошкольного учреждения находились в страхе потерять работу. Под угрозой увольнения они вынуждены были передавать заведующей свои деньги, которые складывались в немалую сумму — около 300 тысяч рублей за весь период.
Однако счастье этой «бизнес-леди» закончилось: сотрудники прокуратуры и МВД раскусили её схемы. Теперь проводятся следственные действия для сбора доказательств и проверки её причастности к другим возможным преступлениям.
Как ранее сообщал Mkset, в Давлекановском районе бывший директор школы предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями.