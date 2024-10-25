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Posted 25 октября, 09:08

Published 25 октября, 09:08

Modified 25 октября, 09:18

Updated 25 октября, 09:18

Заведующая детсадом шесть лет собирала дань с коллег в Башкирии

Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес

25 октября 2024, 09:08
Фото: 1MI

Заведующая детсадом шесть лет собирала дань с коллег в Башкирии

В Белокатайском районе женщина решила, что её должность — это не только забота о детях, но и возможность немного подзаработать, сообщает в пятницу, 25 октября, Следком Республики Башкортостан.

Как стало известно, заведующая с 2018 года по май 2024 года «разработала» настоящую систему сбора дани — от своих же подчиненных. Согласно данным следствия, женщина требовала от трёх своих коллег передавать ей часть стимулирующих выплат в качестве «вознаграждения».

Работники дошкольного учреждения находились в страхе потерять работу. Под угрозой увольнения они вынуждены были передавать заведующей свои деньги, которые складывались в немалую сумму — около 300 тысяч рублей за весь период.

Однако счастье этой «бизнес-леди» закончилось: сотрудники прокуратуры и МВД раскусили её схемы. Теперь проводятся следственные действия для сбора доказательств и проверки её причастности к другим возможным преступлениям.

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Как ранее сообщал Mkset, в Давлекановском районе бывший директор школы предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями.

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