Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес

Как стало известно, заведующая с 2018 года по май 2024 года «разработала» настоящую систему сбора дани — от своих же подчиненных. Согласно данным следствия, женщина требовала от трёх своих коллег передавать ей часть стимулирующих выплат в качестве «вознаграждения».