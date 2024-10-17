Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу

Как пишет «Честный репортаж», из колонии уфимца освободили условно-досрочно. Сам он заявил журналистам, что не находится в обиде на правоохранительные органы и судей, выносивших ему приговор. Санкин также выразил благодарность всем, кто на протяжении нескольких лет оказывал ему поддержку.