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Posted 17 октября, 19:07

Published 17 октября, 19:07

Modified 17 октября, 22:50

Updated 17 октября, 22:50

Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу

Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу

17 октября 2024, 19:07
Фото: 1MI
Адвокат Владимира Санкина — жителя башкирской столицы, который до смерти избил извращенца, пристававшего к детям — заявил об освобождении своего подзащитного, пишет инсайдерский Telegram-канал.

Напомним, громкий инцидент случился в Уфе в конце января 2020 года. По версии следствия, горожанин до смерти забил педофила после его домогательств к двум несовершеннолетним подросткам. История тогда обрела широкий резонанс — многие представители общественности встали на защиту осуждённого. Суд сперва приговорил Санкина к восьми годам лишения свободы, однако позже срок смягчили до шести лет.

Как пишет «Честный репортаж», из колонии уфимца освободили условно-досрочно. Сам он заявил журналистам, что не находится в обиде на правоохранительные органы и судей, выносивших ему приговор. Санкин также выразил благодарность всем, кто на протяжении нескольких лет оказывал ему поддержку.

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Ранее Mkset представлял рейтинг мест отбывания наказаний Уфы и Башкирии — редакция выяснила, в каких условиях содержат заключённых тюрьмы региона.

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