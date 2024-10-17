Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу

Posted 17 октября, 19:07
Published 17 октября, 19:07
Modified 17 октября, 22:50
Updated 17 октября, 22:50
Напомним, громкий инцидент случился в Уфе в конце января 2020 года. По версии следствия, горожанин до смерти забил педофила после его домогательств к двум несовершеннолетним подросткам. История тогда обрела широкий резонанс — многие представители общественности встали на защиту осуждённого. Суд сперва приговорил Санкина к восьми годам лишения свободы, однако позже срок смягчили до шести лет.
Как пишет «Честный репортаж», из колонии уфимца освободили условно-досрочно. Сам он заявил журналистам, что не находится в обиде на правоохранительные органы и судей, выносивших ему приговор. Санкин также выразил благодарность всем, кто на протяжении нескольких лет оказывал ему поддержку.
Ранее Mkset представлял рейтинг мест отбывания наказаний Уфы и Башкирии — редакция выяснила, в каких условиях содержат заключённых тюрьмы региона.