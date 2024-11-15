Наркодилеров посадили на 27 лет в Башкирии

Суд установил, что обвиняемые были вовлечены в целый ряд преступлений — всего 33 эпизода незаконного производства и сбыта наркотиков. Двое из них полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, прося о снисхождении. Однако третий подсудимый настаивал на своей невиновности и просил суд его оправдать.