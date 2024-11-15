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Posted 15 ноября, 12:42

Published 15 ноября, 12:42

Modified 15 ноября, 19:24

Updated 15 ноября, 19:24

Наркодилеров посадили на 27 лет в Башкирии

Наркодилеров посадили на 27 лет в Башкирии

15 ноября 2024, 12:42
Фото: 1MI.
В Абзелиловском районе суд вынес приговор троим жителям региона, которые решили заработать на незаконном бизнесе, сообщает в пятницу, 15 ноября, пресс-служба судов Башкирии.

Как стало известно, трое молодых людей организовали интернет-магазин, где рекламировались наркотики, а сами выполняли роли курьеров-закладчиков. Их преступная схема была тщательно продумана: «закладки» находились в лесах Абзелиловского района.

Суд установил, что обвиняемые были вовлечены в целый ряд преступлений — всего 33 эпизода незаконного производства и сбыта наркотиков. Двое из них полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, прося о снисхождении. Однако третий подсудимый настаивал на своей невиновности и просил суд его оправдать.

По решению суда, Окуневу назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей; Баянову — 6 лет лишения свободы со штрафом в 450 тысяч рублей; Никитину — 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения с штрафом в полмиллиона рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, обвиняемого в дебоше 42-летнего уфимца приговорили к пяти годам тюрьмы за нападение на полицию.

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