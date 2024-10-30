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Posted 30 октября, 05:51

Published 30 октября, 05:51

Modified 30 октября, 08:18

Updated 30 октября, 08:18

Вооруженное ограбление произошло в Уфе

Грабитель ранил продавщицу в Уфе

30 октября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

Вооруженное ограбление произошло в Уфе

В ходе налета на продуктовый магазин, продавщица была ранена, а мужчина сбежал с крупной суммой денег, сообщают в среду, 30 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как стало известно, в Орджоникидзевском районе на улице Невского, в одном из продуктовых магазинов, грабитель в капюшоне вошёл в магазин с ножом и направился к кассе. Ситуация развивалась стремительно: продавщица попыталась остановить злоумышленника, она схватилась за лезвие, но порезала руки. В этот момент женщина просила не трогать её, крича, что она мать троих детей.

Под давлением угроз ножом продавщица сдалась и показала грабителю место, где хранятся деньги. Женщина стремительно выбежала на улицу с надеждой привлечь внимание прохожих и захватила с собой мужчину, который как раз собирался зайти в магазин.

Однако сам грабитель остался спокойным даже после того, как его план пошёл наперекосяк. Он остался в пустом зале магазина и неторопливо забрал всё, что смог унести — 18 тысяч рублей наличными и ретировался с места происшествия. Как сообщают инсайдерские источники, после инцидента женщине удалось обратиться в полицию. Грабитель в розыске.

Видео: 1MI.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в начале октября были задержаны молодые люди по подозрению в ограблении магазина.

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