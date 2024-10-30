Грабитель ранил продавщицу в Уфе

Как стало известно, в Орджоникидзевском районе на улице Невского, в одном из продуктовых магазинов, грабитель в капюшоне вошёл в магазин с ножом и направился к кассе. Ситуация развивалась стремительно: продавщица попыталась остановить злоумышленника, она схватилась за лезвие, но порезала руки. В этот момент женщина просила не трогать её, крича, что она мать троих детей.