Грабитель ранил продавщицу в Уфе

Posted 30 октября, 05:51
Published 30 октября, 05:51
Modified 30 октября, 08:18
Updated 30 октября, 08:18
Как стало известно, в Орджоникидзевском районе на улице Невского, в одном из продуктовых магазинов, грабитель в капюшоне вошёл в магазин с ножом и направился к кассе. Ситуация развивалась стремительно: продавщица попыталась остановить злоумышленника, она схватилась за лезвие, но порезала руки. В этот момент женщина просила не трогать её, крича, что она мать троих детей.
Под давлением угроз ножом продавщица сдалась и показала грабителю место, где хранятся деньги. Женщина стремительно выбежала на улицу с надеждой привлечь внимание прохожих и захватила с собой мужчину, который как раз собирался зайти в магазин.
Однако сам грабитель остался спокойным даже после того, как его план пошёл наперекосяк. Он остался в пустом зале магазина и неторопливо забрал всё, что смог унести — 18 тысяч рублей наличными и ретировался с места происшествия. Как сообщают инсайдерские источники, после инцидента женщине удалось обратиться в полицию. Грабитель в розыске.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе в начале октября были задержаны молодые люди по подозрению в ограблении магазина.