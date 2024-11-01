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Posted 1 ноября, 06:55

Published 1 ноября, 06:55

Modified 1 ноября, 07:35

Updated 1 ноября, 07:35

Грабителя в трусах взяли в Уфе

Грабителя в трусах взяли в Уфе

1 ноября 2024, 06:55
Фото: МВД РБ.
Полицейские задержали мужчину, который решил разбогатеть за счет продуктового магазина, сообщает в пятницу, 1 ноября, пресс-служба МВД России по РБ.

Вместо того, чтобы отправиться на работу или просто позавтракать, 33-летний уфимец решил «заработать» деньги не самым законным способом. Мужчина пошел в один из магазинов по улице Невского с ножом в руках.

На момент нападения в магазине находилась продавец. Мужчина подошел к кассе и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Однако, когда новый покупатель вошел в магазин, работница воспользовалась моментом и выбежала на улицу. Там она обратилась за помощью к прохожему, который сразу же вызвал полицию.

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Но злоумышленнику удалось скрыться вместе с уловом — 18 000 рублей — однако, его радость была недолгой. Стражи порядка быстро установили его личность и направились по месту жительства подозреваемого. Как выяснилось позже, у него уже был опыт общения с законом: ранее он был судим за другие преступления.

При задержании мужчина, сидя в трусах в кровати, признался в содеянном. Теперь против грабителя возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения (часть 2 статьи 162 УК РФ). Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Видео МВД РБ
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