Грабителя в трусах взяли в Уфе

Но злоумышленнику удалось скрыться вместе с уловом — 18 000 рублей — однако, его радость была недолгой. Стражи порядка быстро установили его личность и направились по месту жительства подозреваемого. Как выяснилось позже, у него уже был опыт общения с законом: ранее он был судим за другие преступления.