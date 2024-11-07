Уфимского буйного отца отправили под арест

Жительница Калининского района Уфы позвонила в отдел полиции и обратилась к стражам порядка с заявлением на своего супруга. Как рассказала уфимка, ее 44-летний муж явился домой после приёма наркотиков и ведёт себя неадекватно. Кроме того, папаша-наркоман сильно напугает их пятилетнего сына. Полиция прибыла на вызов и увезла буйного уфимца в отдел. Там наркоман продолжил свои выходки, а также отказался сдавать тест на употребление психоактивных веществ. Этим он совершил административное правонарушение. Наркомана доставили в суд.