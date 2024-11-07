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Posted 7 ноября, 07:59

Published 7 ноября, 07:59

Modified 7 ноября, 08:01

Updated 7 ноября, 08:01

Уфимского буйного отца отправили под арест

Уфимского буйного отца отправили под арест

7 ноября 2024, 07:59
Фото: 1MI.
Полиции неадекватного папашу-наркомана сдала мать его 5-летнего сына, сообщает в четверг, 7 ноября, объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Жительница Калининского района Уфы позвонила в отдел полиции и обратилась к стражам порядка с заявлением на своего супруга. Как рассказала уфимка, ее 44-летний муж явился домой после приёма наркотиков и ведёт себя неадекватно. Кроме того, папаша-наркоман сильно напугает их пятилетнего сына. Полиция прибыла на вызов и увезла буйного уфимца в отдел. Там наркоман продолжил свои выходки, а также отказался сдавать тест на употребление психоактивных веществ. Этим он совершил административное правонарушение. Наркомана доставили в суд.

— Мировым судьей судебного участка № 2 по Калининскому району Уфы рассмотрено административное дело в отношении 44-летнего мужчины за отказ от прохождения диагностики на наркотики, — уточняет объединенная пресс-служба судов Башкирии. — Уфимец признал свою вину в административном правонарушении. С учетом всех обстоятельств суд определил ему наказание в виде шести суток ареста. Уфимец отправлен в спецприемник для отбывания административного ареста

Агрессивного отца ищут в Уфе
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Ранее Mkset сообщал, что в Уфе организован розыск мужчины, чье насилие в отношении ребенка попало на видеозапись камер системы безопасности.

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