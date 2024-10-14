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Posted 14 октября, 12:46

Published 14 октября, 12:46

Modified 14 октября, 17:19

Updated 14 октября, 17:19

Уфимец месяц воровал в магазине

Уфимец месяц воровал в магазине

14 октября 2024, 12:46
Фото: МВД РБ
В Октябрьском районе строительный магазин столкнулся с загадочными исчезновениями товаров, сообщает в понедельник, 14 октября, МВД по Башкирии.

Как стало известно, всё началось в конце сентября 2024 года, когда представитель строительного магазина на улице Энтузиастов забеспокоился из-за загадочных пропаж. После тщательной проверки записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что кто-то не просто шутит с ценниками, а активно «освобождает» полки магазина от товаров. Сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска Отдела полиции № 6 удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, который до этого момента был примерным гражданином — ни разу не попадавшим в поле зрения закона.

Задержанный признался, что на протяжении месяца тайком выносил из магазина строительные материалы и продавал их на стороне. Все вырученные деньги он тратил на свои личные нужды. В итоге, его «бизнес» обернулся уголовным делом: сейчас доказана его причастность к шести фактам краж, и по каждому из них возбуждены дела. Расследование продолжается.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе задержали мошенника, который обманул горожанина на крупную сумму за «транспортировку» автомобиля.

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