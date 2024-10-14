Уфимец месяц воровал в магазине

Задержанный признался, что на протяжении месяца тайком выносил из магазина строительные материалы и продавал их на стороне. Все вырученные деньги он тратил на свои личные нужды. В итоге, его «бизнес» обернулся уголовным делом: сейчас доказана его причастность к шести фактам краж, и по каждому из них возбуждены дела. Расследование продолжается.