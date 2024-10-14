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Posted 14 октября, 12:11

Published 14 октября, 12:11

Modified 14 октября, 17:19

Updated 14 октября, 17:19

В Уфе обокрали меховой магазин

В Уфе обокрали меховой магазин

14 октября 2024, 12:11
Фото: 1MI
Четверо мужчин обокрали меховой магазин «Тахир и Зухра», сообщает в понедельник, 14 октября, пресс-служба судов Башкирии.

Как стало известно, в августе 2018 года четверо мужчин, совершили кражу в меховом магазине. В результате их «модной операции» они похитили десять меховых изделий на общую сумму 397 600 рублей.

Индивидуальный предприниматель не остался безучастным и подал иск о возмещении материального ущерба. Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела дело и признала мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража в крупном размере).

Приговором Советского районного суда г. Уфы от 28 декабря 2020 года было установлено, что индивидуальному предпринимателю был причинен ущерб именно в размере 397 600 рублей. А уже 15 мая 2024 года суд вынес решение о солидарном взыскании этой суммы с виновных лиц в пользу истца.

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Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.

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