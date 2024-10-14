В Уфе обокрали меховой магазин

Posted 14 октября, 12:11
Published 14 октября, 12:11
Modified 14 октября, 17:19
Updated 14 октября, 17:19
Как стало известно, в августе 2018 года четверо мужчин, совершили кражу в меховом магазине. В результате их «модной операции» они похитили десять меховых изделий на общую сумму 397 600 рублей.
Индивидуальный предприниматель не остался безучастным и подал иск о возмещении материального ущерба. Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела дело и признала мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража в крупном размере).
Приговором Советского районного суда г. Уфы от 28 декабря 2020 года было установлено, что индивидуальному предпринимателю был причинен ущерб именно в размере 397 600 рублей. А уже 15 мая 2024 года суд вынес решение о солидарном взыскании этой суммы с виновных лиц в пользу истца.
Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.