В Уфе обокрали меховой магазин

Приговором Советского районного суда г. Уфы от 28 декабря 2020 года было установлено, что индивидуальному предпринимателю был причинен ущерб именно в размере 397 600 рублей. А уже 15 мая 2024 года суд вынес решение о солидарном взыскании этой суммы с виновных лиц в пользу истца.