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Posted 29 октября, 09:47

Published 29 октября, 09:47

Modified 29 октября, 10:16

Updated 29 октября, 10:16

Грабитель напал на 91-летнюю уфимку

Грабитель напал на 91-летнюю уфимку

29 октября 2024, 09:47
Фото: МВД России по РБ.
Полицейские задержали злоумышленника, напавшего на пенсионерку, когда она возвращалась домой, сообщает во вторник, 29 октября, МВД России по Башкирии.

Как стало известно, 28 октября около четырех часов дня в центре города произошло нападение на 91-летнюю женщину. Пожилая уфимка возвращалась домой в районе Проспекта Октября, когда к ней подошел неизвестный мужчина с вопросом о наличных деньгах. Вместо того чтобы ответить, пенсионерка решила проигнорировать его и направилась к своему подъезду.

Однако злоумышленник не собирался так просто сдаваться: он последовал за ней в подъезд и буквально выхватил из рук сумку, в которой находились не только личные документы, но и банковские карты.

— После этого грабитель скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 6 начали активные поиски злоумышленника, — сообщили в полиции Уфы.

Позже они смогли установить личность подозреваемого — им оказался 37-летний житель города.

При допросе мужчина признался в содеянном и рассказал детали происшествия: похищенную сумку он выбросил, а вот паспорт и карты оставил себе.

— На данный момент полиция продолжает расследование инцидента и устанавливает все обстоятельства произошедшего, — резюмируют в ведомстве.
Престарелый развратник арестован в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе был задержан пожилой мужчина, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней через интернет.

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