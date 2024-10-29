Грабитель напал на 91-летнюю уфимку

Posted 29 октября, 09:47
Published 29 октября, 09:47
Modified 29 октября, 10:16
Updated 29 октября, 10:16
Как стало известно, 28 октября около четырех часов дня в центре города произошло нападение на 91-летнюю женщину. Пожилая уфимка возвращалась домой в районе Проспекта Октября, когда к ней подошел неизвестный мужчина с вопросом о наличных деньгах. Вместо того чтобы ответить, пенсионерка решила проигнорировать его и направилась к своему подъезду.
Однако злоумышленник не собирался так просто сдаваться: он последовал за ней в подъезд и буквально выхватил из рук сумку, в которой находились не только личные документы, но и банковские карты.
— После этого грабитель скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 6 начали активные поиски злоумышленника, — сообщили в полиции Уфы.
Позже они смогли установить личность подозреваемого — им оказался 37-летний житель города.
При допросе мужчина признался в содеянном и рассказал детали происшествия: похищенную сумку он выбросил, а вот паспорт и карты оставил себе.
— На данный момент полиция продолжает расследование инцидента и устанавливает все обстоятельства произошедшего, — резюмируют в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе был задержан пожилой мужчина, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней через интернет.