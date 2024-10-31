«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии

В центре внимания правоохранительных органов Башкирии оказалась жительница Стерлитамака, которая в течение двух лет, с 2022 по 2024 годы, обманывала людей, обещая продать им квартиры. Однако под маской легитимной сделки скрывались махинации: женщина использовала недвижимость с ограничениями на отчуждение. В результате ее действий девятеро человек лишились не только своих средств — сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей — но и жилья.