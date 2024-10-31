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Posted 31 октября, 07:03

Published 31 октября, 07:03

Modified 31 октября, 09:58

Updated 31 октября, 09:58

Обман с недвижимостью вскрыли в Башкортостане

«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии

31 октября 2024, 07:03
Фото: 1MI.

Обман с недвижимостью вскрыли в Башкортостане

В Стерлитамаке преступная схема обманщицы привела к неприятностям для местных жителей, потерявших свои квартиры и все сбережения, сообщает в четверг, 31 октября, прокуратура региона.

В центре внимания правоохранительных органов Башкирии оказалась жительница Стерлитамака, которая в течение двух лет, с 2022 по 2024 годы, обманывала людей, обещая продать им квартиры. Однако под маской легитимной сделки скрывались махинации: женщина использовала недвижимость с ограничениями на отчуждение. В результате ее действий девятеро человек лишились не только своих средств — сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей — но и жилья.

Схема мошенничества была довольно простой: злоумышленница находила потерявшихся в поисках жилья людей и предлагала им «выгодные» предложения. Как опытный манипулятор, она умело играла на эмоциях клиентов, создавая видимость надежности и законности своих действий. Но вместо ключей от новых квартир люди получали лишь пустые обещания.

Четверо из пострадавших оказались на улице — без крыши над головой. Несмотря на убедительные доказательства ее виновности, риелтор не признает свою вину. Уголовное дело уже направлено в суд, где будут установлены все обстоятельства махинаций и вынесен вердикт.

Мужская измена разорила семью из Уфы
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Как ранее сообщал Mkset, семья из Уфы была обманута мошенниками на сумму более ₽5 млн.

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