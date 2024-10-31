«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии

Posted 31 октября, 07:03
Published 31 октября, 07:03
Modified 31 октября, 09:58
Updated 31 октября, 09:58
В центре внимания правоохранительных органов Башкирии оказалась жительница Стерлитамака, которая в течение двух лет, с 2022 по 2024 годы, обманывала людей, обещая продать им квартиры. Однако под маской легитимной сделки скрывались махинации: женщина использовала недвижимость с ограничениями на отчуждение. В результате ее действий девятеро человек лишились не только своих средств — сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей — но и жилья.
Схема мошенничества была довольно простой: злоумышленница находила потерявшихся в поисках жилья людей и предлагала им «выгодные» предложения. Как опытный манипулятор, она умело играла на эмоциях клиентов, создавая видимость надежности и законности своих действий. Но вместо ключей от новых квартир люди получали лишь пустые обещания.
Четверо из пострадавших оказались на улице — без крыши над головой. Несмотря на убедительные доказательства ее виновности, риелтор не признает свою вину. Уголовное дело уже направлено в суд, где будут установлены все обстоятельства махинаций и вынесен вердикт.